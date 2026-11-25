25.11.2026 | 13:59

Сестрата на депутат от ПБ е предложена за зам.-главен прокурор

Братът на Маринела Тотева е Тихомир Тотев, който в момента е депутат от управляващата партия на Румен Радев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се опитва да прокара назначение на нов заместник-главен прокурор, точно преди новият ВСС да е встъпил в длъжност, съобщава Bird.

Временният главен прокурор Магдалена Лазарова е внесла предложение върховната прокурорка Маринела Тотева да стане зам-главен прокурор. По информация на „Сега“ братът на Тотева е Тихомир Тотев, който в момента е депутат от управляващата „Прогресивна България“.

Предложението е мотивирано с многото работа и непопълнен щат за заместник-главни прокурори. Преди ден комисията по атестирането на колегията е разгледала и одобрила искането на Лазарова.

Маринела Тотева е завършила първо Педагогическия институт в Плевен и няколко години е била педагог в детска градина. После завършва и право в Югозападния университет и влиза в магистратурата. През 2011 г. от Софийската окръжна прокуратура е прехвърлена директно във върховната.

На изборите за Висш съдебен съвет, които отминаха току-що, Тотева беше издигната от 20 прокурори за член на съвета. На първия тур за нея гласуваха 62-ма магистрати, а на втория – едва 22-ма от гласували 1308 прокурори.

Синът на Тотева – Панайот Газдов, който е прокурор в Софийската районна прокуратура, също присъства в обявения дневен ред за утрешното заседание на прокурорската колегия: предложен е за повишение в ранг на апелативен прокурор, съобщава „Сега“.

По данни на Инициатива „Правосъдие за всеки“, цитирани от „Сега“, при първоначалното си назначаване в прокуратурата през 2018 г. Панайот Газдов не получава предпочетените от него места, сред които на първо място е Софийската районна прокуратура, и е назначен в Районна прокуратура – Добрич.

Само година и половина по-късно, по негова молба, е командирован именно в СРП, където остава близо четири години, преди през 2024 г. да бъде преместен там за постоянно. Следват командирования на по-високо ниво – в Окръжна прокуратура – София през 2025 г. и в Софийската градска прокуратура през 2026 г. Към момента Газдов не присъства в регистъра на командированите прокурори.

Прокурорската колегия да отложи назначенията на заместници на административни ръководители и преназначаването на магистрати, а Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) да отложи разглеждането на предложенията за командироване, включително във Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба. За това настоява Управителният съвет на Независимото сдружение на българските прокурори в общо становище до колегията и комисията.

Прокурорската организация припомня, че с избора на представителя на следователите на 21 ноември бяха попълнени всички места за изборни членове на новия ВСС. Според НСБП приемането на решения с траен кадрови ефект преди встъпването на новия съвет нарушава закона. Затова те настояват да се отложи назначаването на зам.-шефове, включително на заместници на главния прокурор и на директора на националното следствие. „Прибързаните назначения, преназначавания и командирования биха го поставили (ВСС) пред свършени факти още в първия ден на мандата му“, се посочва в становището.