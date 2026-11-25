25.11.2026 | 15:02

Цветанов към Борисов: Започни оставките от себе си!

Бившият вътрешен министър настоява да бъдат публично изяснени всички обстоятелства около отстраняването на варненския кмет

Бившият вътрешен министър и дългогодишен втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов отправи остри обвинения към Бойко Борисов след решението на ОИК – Варна за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. Според него лидерът на ГЕРБ не може да се дистанцира от действията на своите представители в избирателната комисия, без да поеме собствената си политическа отговорност.

Цветанов върна лентата 16 години назад, припомняйки полицейската операция „Медузите“, и постави въпроса за политическите и икономическите зависимости във Варна след напускането му на ГЕРБ през 2019 г. Бившият вътрешен министър призова прокуратурата да провери материалите по старото разследване, а Борисов – да поеме лична отговорност за състоянието на партията.

Ето какво написа Цветан Цветанов в позицията си:

Бойко Борисов не може да се крие зад членовете на ОИК – Варна. Време е да поеме отговорност!

Решението на ОИК – Варна за предсрочното прекратяване на мандата на Благомир Коцев поставя въпроси, на които Бойко Борисов не може да отговори с обичайното си оправдание, че отговорността е на други хора.

Нека припомня малко история, защото във Варна нищо не започва от вчера.

Като министър на вътрешните работи през 2010 г. проведохме полицейската операция „Медузите“ във връзка с разследване за източване на община Варна чрез закупуване на употребявани автобуси от Франция. В рамките на операцията бяха задържани Даниел Славов, известен като Дънката, и Борислав Гуцанов.

Заедно с френските ни партньори анализирахме информация за паричните потоци от община Варна към френски дружества. Разследваха се данни, че част от средствата са постъпвали по сметките на фирмата, свързана със закупуването на автобусите, а други суми са били насочвани към офшорни сметки, свързвани с Даниел Славов и Борислав Гуцанов.

Делото беше прекратено през 2013 г. поради непредоставяне на необходимата информация по съдебно-следствената поръчка относно офшорните сметки.

През 2016 г. скандалът „Panama Papers“ отново постави на дневен ред въпроса за офшорните финансови структури и публично известните връзки с тях на Славов и Гоцанов.

Затова прокуратурата има основание да извърши цялостна проверка на наличните материали от Франция, свидетелските показания и документите по старото разследване и да прецени дали съществуват законови основания за възобновяване на производството или за предприемане на други процесуални действия. Обществото има право да знае какво се е случило с тези пари и защо разследването не стигна до съдебен процес.

А сега да се върнем към политическата отговорност на Борисов.

След напускането ми на ГЕРБ през 2019 г. Борисов избра да разчита във Варна на политическото и бизнес влиянието на Даниел Славов – Дънката. Това не беше случаен политически избор, а част от модела, който постепенно превърна ГЕРБ в партия, зависима от местни икономически интереси, вместо да се бори срещу тях, както правеше през първия си управленски мандат (2009–2013 г.).

След 2019 г. Борисов започна да разчита на сигурните гласове на Дънката. Показателни бяха и резултатите с рекордните 10 хиляди преференции за кандидат от листата на ГЕРБ през 2023 година. Тези политически отношения не могат да бъдат забравени днес, когато въпросът за същите зависимости отново е част от публичния дебат във връзка с прекратяването на мандата на кмета на Варна.

Днес Борисов се опитва да се разграничи от членовете на ОИК, гласували за прекратяването на мандата на Коцев. Но нека си зададем един прост въпрос: ако е имал съмнения в тези хора, защо не ги е сменил по-рано? Защо не се е разграничил от тях, когато е имал тази възможност?

Не може години наред да носиш политическа отговорност за подбора и действията на своите представители, а когато техните решения предизвикат обществен скандал, изведнъж да се окажеш страничен наблюдател, загрижен единствено за собственото си политическо оцеляване.

Борисов носи основната политическа отговорност за състоянието, в което се намира ГЕРБ.

Една партия, която беше уважавана, имаше национално влияние и беше незаобиколим фактор в българската политика, беше доведена до политическа изолация и загуба на обществено доверие.

Това не е резултат от действията на един или двама членове на ОИК. Това е резултат от години на политически компромиси, зависимости и погрешни решения на нейното ръководство.

Борисов не може да иска оставки и разграничаване от другите, без да поеме собствената си отговорност.

Когато си довел партията си до положение, в което тя вече не е определящ политически фактор, когато си я поставил в зависимост от задкулисни влияния и икономически интереси и когато вече не можеш да гарантираш доверието на собствените си членове и симпатизанти, въпросът за личната ти отговорност е неизбежен.

Ако Борисов смята, че оставките са начинът да се поеме отговорност, нека започне от себе си!

Варна не е нечия частна собственост. Общината не е инструмент за обслужване на бизнес интереси. А мандатът на един кмет не може да бъде прекратяван по начин, който поражда толкова сериозни съмнения за политически и икономически натиск.

Решението на ОИК трябва да бъде разгледано от Административния съд във Варна. Всички факти и обстоятелства трябва да бъдат публично изяснени.

Но политическата отговорност не може да бъде отлагана до следващите избори.

Време е Бойко Борисов да спре да се оправдава с другите и да отговори за собствените си решения. Защото именно той носи най-голямата отговорност за пътя, по който поведе ГЕРБ – от уважавана партия до политическа сила, която все по-трудно обяснява собствените си зависимости.

Варна заслужава истина, прозрачност и управление в интерес на гражданите, а не на задкулисни зависимости!