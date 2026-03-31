31.03.2026 | 10:16

„Да, България“: Радев за Европа ли е или за Русский мир?

Вчера бившият президент разкритикува остро служебното правителство за подписаното 10-годишно споразумеине с Украйна

Партия „Да, България“ разкритикува Румен Радев заради острото му противопоставяне срещу подписаното вчера от служебния премиер 10-годишно споразумение с Украйна в сферата на отбраната.

Лидерът на „прогресивна България“ каза на служебния кабинет, че от тях се „очакват честни избори и защита от цените, а не въвличане във войната“.

В позиция от Да, БГ пишат до Радев, че действително българските граждани имат право на честни избори, както и на мерки срещу спекулативното покачване на цените – това е ангажимент на служебния кабинет. От партията призовават лидера на „Прогресивна България“ да не противопоставя тези задължения на правителството на заявената за пореден път подкрепа за Украйна, като плашите хората с „въвличане във война“.

„И не, това не е търсене на „външна благословия“, защото ние сме неразделна част от Европа. Да защитаваш независимостта на Украйна и правото ѝ на отбрана не е войнолюбие, а защита на международния правов ред и ясен отказ да приемем, че силата стои над правото“, пишат от Да, БГ.

Според тях когато Европа защитава суверенитета и правилата, България не може стои отстрани, защото е част от тази общност и от тази сила.

Националният интерес не се отстоява със снишаване, а с ясна принадлежност, стабилни съюзи и увереност. Именно така страната ни е по-силна, по-защитена и по-сигурна. Националната сигурност не се защитава с паника и лозунги. Да се трупат политически дивиденти чрез страх не е патриотизъм, а популизъм, пише в позицията.

Ето какво още казват от ръководството на „Да, България“:

„Новото ядро на европейската интеграция ще се формира от държави, които показват, че могат да носят реална отговорност за защитата на европейския суверенитет, а не от лидери, които приемат мълчанието за стратегия, опитват се да изглеждат като Орбан, но се страхуват хората да не видят очевидното – че Орбан обслужва единствено Путин.

Честно е да се заявят ясни принципи и да се отстояват, а не да се прави опит да се стои на два стола и накрая да се загуби достойнство.

Не е трудно – продължете кампанията си, като открито изберете и заявите страна: за правото на силата или за силата на правото сте, за Европа или за Русский мир. Така хората ще имат съвсем отчетливи ориентири, по които да сверят очакванията си, когато преценяват дали да ви дадат доверие.

Ние, както и мнозинството български граждани, сме избрали своята посока – за силна България в силна Европа. Напълно ясни сме в избора си. Отстояваме го без колебание – предвидимо и открито.“