Дайнов: САЩ се управлява от руски агент, чиято цел е да ни бъде разкатана фамилията от Путин

„Това, хора, е краят. Живеем в съвсем нов свят, в който САЩ се управлява от руски агент, чиято цел е тук в Европа да ни бъде разкатана фамилията от Путин“. Това написа политологът проф. Евгений Дайнов по повод последните действия на американския президент Доналд Тръмп.
„Край на илюзиите. Идва буря“, категоричен е Дайнов.
Той коментира изказването на Тръмп, който заяви, че „е време Украйна да има нов президент“. Тези думи бяха в отговор на критиките на Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва.
Според американския президент сделката ще понижи цените на горивото. Преговорите за Украйна, обаче, които се проведоха в Маями завършиха предсрочно и без пробив.
„Знаете ли какво предлагам? Предлагам им да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка. Защото той е имал възможност да сключи много сделки, но по някаква причина така и не го прави. Казахме му: Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай тези рафинерии, защото това създава проблем от световен мащаб. А той иска да създава проблеми за целия свят“, заяви Тръмп.
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