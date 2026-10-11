11.10.2026 | 16:36

Дайнов: САЩ се управлява от руски агент, чиято цел е да ни бъде разкатана фамилията от Путин

"Край на илюзиите. Идва буря"

„Това, хора, е краят. Живеем в съвсем нов свят, в който САЩ се управлява от руски агент, чиято цел е тук в Европа да ни бъде разкатана фамилията от Путин“. Това написа политологът проф. Евгений Дайнов по повод последните действия на американския президент Доналд Тръмп.

„Край на илюзиите. Идва буря“, категоричен е Дайнов.

Той коментира изказването на Тръмп, който заяви, че „е време Украйна да има нов президент“. Тези думи бяха в отговор на критиките на Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва.

Според американския президент сделката ще понижи цените на горивото. Преговорите за Украйна, обаче, които се проведоха в Маями завършиха предсрочно и без пробив.

„Знаете ли какво предлагам? Предлагам им да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка. Защото той е имал възможност да сключи много сделки, но по някаква причина така и не го прави. Казахме му: Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай тези рафинерии, защото това създава проблем от световен мащаб. А той иска да създава проблеми за целия свят“, заяви Тръмп.