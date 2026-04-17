17.04.2026 | 12:16

Дългото сбогуване с Бойко Борисов

В новия парламент, ГЕРБ ще получи по-малко от 50 депутатски места

Съкрушителната загуба на Виктор Орбан на изборите в Унгария предизвиква сравнения с България. Орбан падна след 16 години на власт, избиран с абсолютно мнозинство в изборите от 2010 г. насам. Два пъти партията му „Фидес“ е имала и конституционно (квалифицирано) мнозинство от над 2/3 от местата в парламента. Наричат управлението му „електорална автокрация“, постепенно овладяване на всички власти, медии и сливане на партия и държава.

Как е в сравнение с популиста Борисов? Той е доста по-напред в овладяването на държавата, но никога не е имал абсолютно мнозинство. Дори когато победоносно идва на власт 2009 г. с 1,6 млн. гласа, като поредният спасител, достига до 116 места в парламента. Прави самостоятелно правителство с подкрепа на Синята коалиция с Иван Костов начело, „Атака“ на Волен Сидеров, РЗС на Яне Янев, на които дава постове за техни хора в администрацията.

Оттогава досега Борисов дърпа конците в държавата,

овладял лостовете на различни власти.

Управлението му е свързано с непрекъснати скандали от самото начало. Дори прочутият запис от службите на разговора на Борисов с шефа на митниците, на когото нарежда да прекрати проверка на т. нар. Мишо Бирата (до 15 г. затвор по НК), завършва с вот на доверие, който преодолява успешно. Сините на Иван Костов се въздържат, против кабинета са само опозицията към онзи момент – БСП и ДПС.

От 2009 насам Борисов бавно губи подкрепата от електората. Стагнацията, която постигна правителството му, станала известна като „малката пица“, съчетана с цензура и овладяване на медиите, доведе до спонтанни бунтове и протести в началото на 2013 г. В страната имаше 7 случая на самозапалване по площадите от депресирани хора. Борисов подаде оставка малко преди редовните избори. Макар да ги спечели, не можа да направи правителство с 97 депутатски места и оттогава бавно слиза надолу. Но вече беше овладял медиите, съдебната власт и институциите, които използваше като средство за рекет. Прокуратурата беше превърната в бухалка, с медийна подкрепа за дискредитиране на всички политически противници.

Дори за краткото време 2013-2014 г., когато е на власт правителството на Орешарски, Борисов пак дърпа конците. Показателно е, че собственикът на банката КТБ Цветан Василев идва тайно да преговаря с него в къщата му в Банкя, вече бивш премиер. Събарянето на КТБ се превръща за Борисов в лост, с който предизвиква предсрочни избори и падане на правителството. А е публична тайна, заметена под килима, че фалитът на КТБ е предизвикан от Делян Пеевски и подпомогнат от прокуратурата и БНБ. Това е

най-голямата корупционна схема,

със залог правителство, разграбване на банка, риск за финансова стабилност на държавата, прокуратура, обслужваща престъпления.

Промените в конституцията, според които служебни правителства могат да се избират само от определен списък с шефове на институции дават нов лост на Борисов – всички в списъка шефове на институции са хора на ГЕРБ, лично избирани от Борисов. Първият, който не е, е избран от президентката Илиана Йотова – сегашният премиер Андрей Гюров. Но опитите на правителството са обезсилени от прокуратурата, която не съдейства за мерките против купуване на гласове.

Ето как бавно потъва Борисов, без да изпуска някои лостове на властта:

2009 – 1,67 млн. гласа за ГЕРБ (116 депутати)

2013 – 1,08 млн. гласа (97 депутати)

2014 – 1,07 млн. гласа (84 депутати)

2017 – 1,14 млн. гласа (95 депутати)

2021 април – 0,83 мл. гласа (75 депутати)

2021 юли – 0,65 млн. гласа (65 депутати)

2021 ноември – 0,59 млн. гласа (59 депутати)

2022 – 0,63 млн. гласа (67 депутати)

2023 – 0,66 млн. гласа (69 депутати)

2024 юни – 0,53 млн. (68 депутати)

2024 октомври – 0,64 млн. гласа (69 депутати)

В резултатите от 2021 г. насам се отразява машинното гласуване и мерките против купуването на гласове от някои служебни правителства, бездействието на други.

Сега през април 2026 Борисов ще слезе още надолу към 50 депутатски места. И ще може да участва в изпълнителната власт само в коалиция с победителя, което Радев изключи категорично. Но Борисов още дърпа конците в прокуратурата и някои институции. Комично е, че точно той нарече Румен Радев българският Орбан. Иска му се да се пришие към победителя на изборите в Унгария.

Иван Бакалов