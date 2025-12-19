19.12.2025 | 17:57

ДАНС слага 10-годишна забрана на Сретан Йосич да влиза в България, бил заплаха за националната сигурност

Агенцията, ръководена от Деньо Денев, успокои Бойко Борисов, който има защо да е изплашен от страховития сърбин

Най-опасният сръбски мафиот Сретан Йосич, коронован като „Краля на кокаина“ и глава на престъпен клан за поръчкови убийства, действащ в цяла Европа, от миналата седмица е на свобода, след като на 10-ти декември Апелативният съд в Белград постанови предсрочното му освобождаване от Централния затвор в Задова, пише Уикенд.

Йосич изтърпяваше присъда като поръчител на убийството на сръбския гангстер Горан Марянович-Гогси Бобмаш.

Той бе арестуван през далечната 2002 година при акция на НСБОС, ръководена от Бойко Борисов, който тогава беше главен секретар на МВР. Оттогава Йоца Амстердама изкара в затвора цели 23 години, а родните служби и до днес го третират като изключителна заплаха за живота на Бойко Борисов.

По ирония на съдбата, новината за предсрочното излизане на Йосич от затвора, дойде в деня, когато лидерът на ГЕРБ принуди Росен Желязков да подаде оставка заради избухналите антиправителствени протести.

Заради многократно постъпвали сигнали през годините в родните служби, включително и от партньорски разузнавателни централи, че Сретан Йосич е подготвял убийството на Бойко Борисов с цел отмъщение, настоящият лидер на ГЕРБ е поставен под постоянна охрана от 2003 година.

Твърди се, че през годините са разкрити и осуетени в зародиш три опита за ликвидирането на Бойко. Първият е от далечната 2004 година, когато мократа поръчка е възложена на хърватска банда килъри, ръководени от Роберт Матанич. Те обаче са погнати от нашите служби за сигурност и през есента на 2004 година след серия от зрелищни мафиотски екзекуции.

През 2012 година, след като МВР разби бандата за поръчкови убийства „Килърите“, ръководена от Петър Стоянов-Сумиста, стана известно, че Сретан Йосич е възложил на тях екзекуцията на Бойко Борисов. Защитени свидетели разказаха, че сръбският крал на кокаина е поискал смъртта на тогавашния премиер на България от дома си в белградския квартал „Дедине“, където бил под домашен арест.

Мократа поръчка за Бойко е поверена на „Килърите“ чрез Янко Попов-Туцо от Самоков, който през 90-те години на миналия век, е укривал в къщата си Сретан Йосич. Кралят на кокаина впоследствие дори кумувал на сватбата му.

Осуетен опит за бягство от ареста

През април 2002 година при акция на НСБОП, в близост до столичния площад „Възраждане“, разпоредена и ръководена от тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов, Сретан Йосич е задържан като издирван с червена бюлетина на Интерпол. Докато се чака екстрадицията му в Нидерландия, той се опитва да организира бягство от затвора. И до днес се носи мълвата, че Йоца Амстердама е платил 3 млн. долара, за да организира бягството си. След като планът пропада – един от поставените в схемата Алексей Петров, оцелява в атентат на басейна „Спартак“. Основната версия е, че неуспешното покушение е било отмъщение за несвършената работа. През лятото на 2002 година Сретан Йосич напуска България с чувал на главата и белезници на ръцете и краката, за да се озове в ареста в Нидерландия. Оттам го екстрадират в Сърбия.

Според данни на родните служби дори и след залавянето на Йосич в България и екстрадицията в Сърбия, той е вземал активно участие в избухналата гангстерска война в групировката СИК. Твърди се, че килъри, осигурени от Йоца, ликвидират Евгени Стефанов-Женята, както и Димитър Христов-Малкия Митко.

Смята се, че последното известно убийство с печат „Сретан Йосич“ в България е на енергийния бизнесмен Борислав Георгиев, който бе застрелян с 3 куршума в главата през 2008 година.

ДАНС му налага забрана да стъпва в България

ДАНС ще наложи забрана на Сретан Йосич да стъпва в България, твърди Уикенд. Йоца няма право да излиза от Сърбия до февруари 2026 година, а паралелно с това ще бъде обявен за заплаха за националната сигурност. „Мотивът, с който той няма да бъде допуснат на територията на страната е, че е лице, замесено в организираната престъпност“, казва високопоставен полицейски шеф пред Уикенд.

Засега не е известно дали ДАНС ще забрани на съпругата и сина на Сретан Йосич – Вера и Николай да влизат в България. Жената на Йоца има български паспорт от 2006 година. Синът му също. По непотвърдена информация Вера често пребивава в България, собственик е на огромен мезонет до Президентството, както и на страхотен имот в Слънчев бряг.