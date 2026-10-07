07.10.2026 | 21:51

Държавата погва и фалшивите инвалиди

Шефката на ревматологията в "Свети Георги" е признала за схемата с НЗОК

Полицейски акции за издадени ТЕЛК решение на мними болни ще стартират скоро в цялата страна. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на кабинета днес. „В цели области в България да бъдеш инвалид, се е превърнало в начин на препитание и професия, заяви той. Само за миналата година бюджетът за хора с увреждания, които имат ТЕЛК решения е 1,5 млрд. евро.

Когато голяма част от средствата се разходват

чрез фалшиво издаване на решения или чрез издаване на такива решения на хора, които нямат съответните заболявания и увреждания, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, води до увреждане на държавния бюджет, както и до създаване на привилегировано положение на определени лица“, каза още вътрешният министър. Той обяви, че предстоящите проверки са само началото на широкомащабна кампания за прекратяване на злоупотребите.

Демерджиев припомни, че в резултат на



проверките в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, са привлечени под наказателна отговорност шест човека, а задържани за 72 часа са трима. Те са лекари и медицински сестри. Той припомни още, че са претърсени и обискирани 40 обекта в Пловдив, Кричим и Карлово. Вътрешният министър посочи, че 15 от уж хоспитализираните в болницата не са се намирали там. Това, по изчисленията му, струва на държавата 7500 евро на ден.

„Злоупотребите в здравната сфера освен до

отклоняване на обществен ресурс водят и до поставяне под директна заплаха живота и здравето на гражданите“, подчерта още министър Демерджиев. Той коментира и друга акция на БАНС и МВР за изписване на скъпоструващи лекарства, като заяви, че става въпрос за отклоняване на крупни суми, и призова прокуратурата да продължи работа по тези случаи.

Здравният министър Катя Ивкова също коментира

парливата тема на седмицата от Пловдив, но беше по-кратка. „Това, което аз като министър вчера направих, е – разпоредих писмено до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регионални здравни инспекции, до Изпълнителна агенция по лекарствата и НЗОК да стартират проверки във всички 28 области на страната, тъй като имаме притеснения, че може това да не е изолиран случай“, каза тя. Ивкова посочи, че до идния вторник трябва да й бъде предоставен графикът за предстоящите проверки и методологията, по която те ще се извършват. Тя посочи още, че ще се използват кръстосани проверки на документацията, както и пълния ресурс на НЗИС.

Междувременно от централата на НЗОК съобщиха,

че ръководството й се е самосезирало от изнесените данни и започва проверка по линия на касата в рейонната й структура в Пловдив. От „Кричим“ 1 заявиха, че резултатите от нея ще бъдат оповестени своевременно.