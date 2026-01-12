12.01.2026 | 14:02

ДБ към Борисов: Не си тръгнахте сами, свалиха ви от власт

Лидерът на ГЕРБ се "опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги"

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обвини лидера на Бойко Борисов в наглост за думите му, че антиправителствените протести са били финансирани от „контрабандисти и дедесари“.

„Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами“, това написа Мирчев в профила си във Фейсбук.

Той бе категоричен, че никой не е плащал на протестиращите, те са излезли на площадите, защото са „отвратени истински от вас“. „Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски“, пише още той.

По думите на Мирчев Борисов се „опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги“ и именно това „пренебрежение към интелекта на хората“ му е изяло главата — „убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина“.

„Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии. Иначе има няколко важни неща, които трябва да свърши — да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски. За тях смелост няма“, допълва Ивайло Мирчев.