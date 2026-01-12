ДБ към Борисов: Не си тръгнахте сами, свалиха ви от власт

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обвини лидера на Бойко Борисов в наглост за думите му, че антиправителствените протести са били финансирани от „контрабандисти и дедесари“.
„Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами“, това написа Мирчев в профила си във Фейсбук.
Той бе категоричен, че никой не е плащал на протестиращите, те са излезли на площадите, защото са „отвратени истински от вас“. „Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски“, пише още той.
По думите на Мирчев Борисов се „опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги“ и именно това „пренебрежение към интелекта на хората“ му е изяло главата — „убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина“.
„Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии. Иначе има няколко важни неща, които трябва да свърши — да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски. За тях смелост няма“, допълва Ивайло Мирчев.
