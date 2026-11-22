Депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев сподели във фейсбук вчера впечатления от негови посещение в различни магазини. Белчев изразява учудване от твърденията, че сме в „тежка криза“. И допълва, че „в България немотията се изразява в това да нямаш къде да паркираш пред магазините“.
Ето какво написа Белчев:
Днешният макроикономически анализ от паркинга на XOPark показва пълно разминаване между теория и практика:
На маса, в коментарите и по новините: „Тежка криза е, народът обедня, затягаме коланите и никой нищо не купува“.
На терен в 12:00 в събота: Обикаляш 20 минути като хищник за свободно място и чакаш на опашка, за да обиколиш Lidl, JYSK, Зора, Технополис, Mania и New Yorker и да си купиш неща, от които реално нямаш нужда, с пари, които официално уж нямаш.
Вече и аз тотално се обърках – тази гледка проинфлационна ли е, антиинфлационна ли е, или просто в България немотията се изразява в това да нямаш къде да паркираш пред магазините?
Явно сме открили нов икономически модел: не можем да си платим сметките, ама ако ще се фалира, поне да е с нов телевизор, мебели на промоция, нови дрешки, пълни колички и пълен резервоар. Или кризата е само във Facebook?
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