22.11.2026 | 13:13

Депутат на Радев се чуди къде е кризата: В България немотията е да няма къде да паркираш пред магазините

Вече и аз тотално се обърках – тази гледка проинфлационна ли е, антиинфлационна ли е, коментира Стефан Белчев

Депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев сподели във фейсбук вчера впечатления от негови посещение в различни магазини. Белчев изразява учудване от твърденията, че сме в „тежка криза“. И допълва, че „в България немотията се изразява в това да нямаш къде да паркираш пред магазините“.

Ето какво написа Белчев:

Днешният макроикономически анализ от паркинга на XOPark показва пълно разминаване между теория и практика:

На маса, в коментарите и по новините: „Тежка криза е, народът обедня, затягаме коланите и никой нищо не купува“.

На терен в 12:00 в събота: Обикаляш 20 минути като хищник за свободно място и чакаш на опашка, за да обиколиш Lidl, JYSK, Зора, Технополис, Mania и New Yorker и да си купиш неща, от които реално нямаш нужда, с пари, които официално уж нямаш.

Вече и аз тотално се обърках – тази гледка проинфлационна ли е, антиинфлационна ли е, или просто в България немотията се изразява в това да нямаш къде да паркираш пред магазините?

Явно сме открили нов икономически модел: не можем да си платим сметките, ама ако ще се фалира, поне да е с нов телевизор, мебели на промоция, нови дрешки, пълни колички и пълен резервоар. Или кризата е само във Facebook?