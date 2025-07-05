05.07.2025 | 13:40

Депутати на „Възраждане“ на спявка с хора на Сорос

Екипът на Копейкин обменя опит във Вашингтон с НПО на сатинизирания от тях милиардер

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, по-известен като Костя Копейкин обожава да лепи етикета „соросоиди“ на критикуващите го граждански активисти, медии и фондации, но очевидно няма нищо против да поддържа контакти с НПО-та на сатанизирания от него филантроп Джордж Сорос. Макар да звучи шизофренично, е типично за днешния русофил Копейкин, който преди да обърне палачинката, бе яростен враг на всичко, идващо от Москва. Майната им на принципите – важно е да има будали, с чиито гласове Костадинов да си чеше егото като депутат.

В името на тази цел е впрегната цялата пропаганда на „Възраждане“. От началото на годината освен традиционното преклонение пред Владимир Путин, електоратът на Костадинов се подмокря от щастие и при всяко споменаване на американския президент Доналд Тръмп. Хората на Костадинов не пропуснаха да се възползват и веднага пратиха свои хора за обмяна на опит във Вашингтон. Срещите им Зад океана са с треторазрядни фенове на Тръмп и, каква изненада, НПО-та, създадени от злия Джордж Сорос.

„Делегацията на „Възраждане“ проведе срещи с ръководството на института „Куинси“, един от стратегическите тинк-танкове на Републиканската партия в сферата на външната политика“, побързаха да се похвалят хората на Костадинов. На протоколната среща депутатите от партията Станислав Стоянов, Петър Петров и Климент Шопов не пропускат да повтарят като папагали опорките на кремълската пропаганда, че суверенитетът на България е застрашен от политиката на Европейската комисия, а предстоящото приемане на еврото ще ни пороби окончателно. Прекрасно, само да не плещеха подобни глупости пред хора на Сорос. Нали именно милиардерът филантроп е създател на идеята за „Отворено общество“, а мрежата му от фондации пропагандира отмирането на държавите и създаване на световно правителство!

Един от тези пропагандни рупори на Сорос е и институтът „Куинси“, припомня бившата депутатка от „Възраждане“ Елена Гунчева. И това не е никаква тайна, освен за родните

копейки. Организацията, чието пълно име е Институт за отговорно държавно. управление „Куинси“, е създадена през 2019 г. с дарение от половин милион долара от фондацията. на Сорос „Отворено общество“. Още толкова дава и фондацията на Чарлз Кох, американски милиардер, чиито име е замесено в не една конспиративна теория, раздухвана от руската пропаганда. Явно хората на Костадинов са намерили добри помощници, за да се борят със злите глобалисти.

„Може ли Костадинов да обясни защо праща делегация да преговаря в институт Куинси на „Отворено общество“ на Сорос?“, уместно попита преди няколко дни бившата депутатка Елена Гунчева. Отговор до момента така и няма.

Връзките на Костя Копейкин с мрежата НПО-та на Сорос не са от вчера. Както вече стана ясно, през 2021 г. основаното от съпругата му Велина сдружение „Образователна общност Варна“ печели проект за обучение на млади учители. Финансирането за него идва от фондация, сред чиито донори е и „Отворено общество“ на иначе сатанизирания от „Възраждане“ 95-годишен филантроп.

Фен на глобализацията и идеята за единно световно правителство, пропагандирана от Сорос, е и Виктор Папазов, икономически гуру на „Възраждане“. Като едно от остриетата на копейките той неуморно громи в своите интервюта по медиите „злите соросоиди“ и „дилърите на западно влияние“, които пред последните 35 години са „поробили“ България. Доколко обаче Папазов е искрен? Или и той се възползва от заблудите на част от избирателите, за да гради кариера в политиката. През 1998 г. Световният икономически форум в Давос избира същия Виктор Папазов за „глобален лидер на утрешния ден“. Да обясним, в Давос всяка година се събират на среща водещи икономисти, политици и милиардери от цял свят.

Една от опорните точки на руската пропаганда е, че форумът в Давос играе роля едва ли не на световно правителство в сянка, а решенията, които се вземат на тайните дискусии там, предопределят съдбата на света.

Скоро след като е оценен от „световното правителство в сянка, Папазов става член на настоятелството на Американския университет в България! Днес обаче Папазов от трибуната на парламента се извърта на 180 градуса и повтаря пропагандните клишета на Кремъл. Според него Сорос и правителството на САЩ са създали Американския университет в Благоевград (АУБ) като инкубатор за прозападното влияние.

Няма спор, Виктор Папазов е изживял доста странен катарзис. Както и менторът му Костадин Костадинов. Да припомним, че днешният пръв путинофил в миналото е бил пръв русофоб! Нещо повече, „като виден противник на Русия, която е най-големият враг на България“, историкът Костадинов дори кандидатства за членство в ултрадясната и русофобска партия ДСБ („Демократи за силна България“). Малко след като напуска ВМРО, той има лична среща с гуруто на тъмносините Иван Костов.

Запознати твърдят, че Командира му предлага да стане шеф на партийната структура на ДСБ във Варна. Костадинов обаче има по-големи амбиции, иска да бъде в националното ръководство. Поради тази причина не се осъществява трансферът при Иван Костов.