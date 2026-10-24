24.10.2026 | 13:26

Един от убийците е съпруг на съдружничка на Слави Бинев

Българин и двама с турски имена са задържани за убийството на бившия евродепутат

Един от задържаните на магистрала „Тракия“ е съпруг на съдружничка на Слави Бинев. Слави и дамата имат общ бизнес.

Тя участва в мащабни строителни проекти, основно в Пловдив и София, съобщи “ 24 часа“.

Със същия спорт, но в Турция се занимава и съпругът й, който е един от тримата задържани.

Вероятно става въпрос за неуредени финансови отношения. Познавали са се много отдавна.

Две оръжия са открити в колата, в която са задържани тримата души, арестувани за убийството на Слави Бинев. Полицията ги е хванала в района на тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. Тримата са с чисти досиета. Двамата турци са трайно установени в България.

Двама от задържаните са с турски имена, третият мъж е българин. Работи се по установяване на мотивите за убийството. По първоначални данни става дума за битов конфликт.

Снимки на арест на магистрала Тракия проведен малко преди обяд днес, изпрати до редакцията човек на „24 часа“.

Арестът е заснет на магистралата в посока от София към Бургас, малко след тунела на Ихтиман.