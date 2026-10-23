Появи се ново видео от инцидента с Колтуклиева

Народният представител Даниел Парушев от „Прогресивна България“ публикува ново видео от инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, заснето от камерите на офиса на „Прогресивна България“.

Той заяви, че записът показва реакцията на присъстващите след случилото се, и отхвърли твърденията, че никой не е оказал помощ на журналистката.

Парушев заяви, че истината трябва да бъде еднаква за всички, независимо дали са политици или журналисти, и че тя трябва да определя както действията, така и публичните позиции.

Той разказа, че с колегата му Александър Нейчев видели Соня Колтуклиева на земята, докато излизали от офиса на „Прогресивна България“ в четвъртък вечерта. Двамата отишли при нея, за да проверят какво се е случило и какво е състоянието ѝ. Парушев лично ѝ помогнал да се изправи, след което я настанили на стол и ѝ дали вода, докато пристигне линейката.

Парушев отхвърли твърденията, че никой не е проявил човечност и не е помогнал на журналистката. Той заяви, че не приема подмяната на фактите, и посочи, че записите от камерите в офиса на „Прогресивна България“ показват случилото се след инцидента и реакцията на присъстващите. Той призова фактите да бъдат уважавани.