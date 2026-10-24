24.10.2026 | 14:33

Убийцата Ния – дъщеря на скандалния главен архитект на София Стуци Янев

Янев узакони 1000 мафиотски строежа и сараите на "Доган"

Архитект Ния Темиз, арестувана заедно с мъжа си Еюп за убийството на Слави Бинев, съвсем не е случайна бизнесдама. Те е дъщеря на арх. Стоян Янев, който дълги години заемаше поста на главен архитект на София (в периода 1996 – 2006 г.)

Тя също е архитект по професия и съдружник в архитектурни и инвестиционни компании (известна с проекти като жилищните комплекси RUHouse). Фамилията Темиз приема от съпруга си – турския бизнесмен Еюп Темиз.

Арх. Стоян Янев, по-известен в софийските среди с прякора си Стуци, управлява столичното градоустройство в продължение на 10 години (1996 – 2006 г.) по време на мандатите на Стефан Софиянски. Неговото управление беше белязано от множество корупционни скандали, граждански протести и съдебни обвинения във връзка с презастрояването на София и промяната на градоустройствените планове.

В края на мандата му Софийската градска прокуратура заведе официално дело срещу него (дело № 4147/05 г.). Арх. Стоян Янев беше обвинен, че в качеството си на главен архитект е нарушил служебните си задължения и е превишил правата си, като незаконно е разрешил преустройството на подземни паркинги и гаражи в търговски обекти (магазини и офиси), с което е ощетил общината и е нарушил регулациите.

През 2003 г. избухна огромен политически и обществен скандал, след като стана ясно, че Столичният общински съвет (СОС), по предложение на самия Янев, е гласувал узаконяването на около 1300 незаконни или неправомерно разрешени строежа в София. Според граждански сдружения и архитекти, Янев системно е издавал разрешения „на ръба на закона“, които след това е трябвало да бъдат гласувани анблок от общинарите, за да се спаси градът от правен хаос.

След оттеглянето му от поста името на арх. Стоян Янев беше намесено в скандала с разрешителните за строеж на т.нар. „Сараи“ на Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“. Разследвания на медии и инспекции показаха, че първоначалните строителни книжа и одобрения за мащабния комплекс по южната дъга са прокарвани именно по време на неговия мандат като главен архитект.

Скандалите и общественият натиск ескалираха в края на 2005 г., когато Бойко Борисов спечели частичните кметски избори в София. Борисов постави ултиматум за прочистване на корупционните схеми в градоустройството, което принуди арх. Стоян Янев официално да подаде оставка в началото на 2006 г., пренасочвайки се към частния бизнес до смъртта си през 2015 г.