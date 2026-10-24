24.10.2026 | 10:46

Дишева от ВСС: Задържането на охранителя на НСО от прокуратурата бе прекомерно

Не бива правоохранителните органи да бъдат използвани за постигането на цели, различни от законовите им задължения

Задържането не трябва да се предприема във всички случаи, в които има данни за извършено престъпление, а само когато са налице законовите основания за това. Това заяви членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Атанаска Дишева в интервю пред бТВ, коментирайки действията на правоохранителните органи през последните дни.

Върховната съдийка и една от най-големите опозиционерки срещу мнозинството в Съвета припомни, че задържането е репресивна мярка, която трябва да се прилага при наличие на опасност заподозреният да се укрие или да попречи на разследването. „Това е форма на репресивна мярка. Тя не е необходимо да бъде прилагана във всички случаи, а само когато процесуалният закон предвижда това“, посочи съдийката.

Тя отбеляза, че служителят е в трудово правоотношение с НСО и според нея в конкретния случай не са били налице основания, които да налагат задържането му. Дишева уточни, че е необходимо да бъдат извършени разпити и други процесуални действия, за да се изяснят обстоятелствата около инцидента.

Дишева отказа да прогнозира дали ще се стигне до наказателна отговорност за действията му. Тя подчерта, че разполага единствено с публично разпространения видеозапис и няма достатъчно информация за конкретната ситуация.

„Трябва да се прецени каква е била конкретната ситуация, дали използването на сила е било провокирано по някакъв начин и дали поведението е било адекватно на ситуацията и на правомощията“, обясни тя.

Изпълнителната власт не трябва да поставя изисквания към съдебната

В интервюто тя коментира и изявлението на премиера, че случаят в Сунгурларе е само началото на действията срещу престъпността и корупцията. През последните дни бяха съобщени и други действия на правоохранителните органи, включително в Белица и по случая с кмета на Кърджали.

Дишева заяви, че всяка форма на борба с корупцията и престъпността трябва да бъде приветствана. Тя обаче предупреди, че изпълнителната власт не бива да оказва натиск върху съдебната система. „Не може изпълнителната власт поначало да поставя изисквания към съдебната да следва нейните изисквания“, посочи членът на ВСС.

Според нея прокуратурата трябва да действа в съответствие със закона, без да се подчинява на политически очаквания или влияние. Дишева припомни и практики от предишни управления, при които определени акции на правоохранителните органи са били публично обвързвани с политически послания.

Тя обърна внимание и на факта, че няколко широко отразени ареста и разследвания са се случили в седмицата преди изборите. Според нея не бива правоохранителните органи да бъдат използвани за постигането на цели, различни от законовите им задължения. Атанаска Дишева подчерта, че действията на полицията и прокуратурата трябва да се оценяват според закона и конкретните обстоятелства по всеки отделен случай, а не според обществения отзвук от него.