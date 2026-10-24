24.10.2026 | 10:27

Мъск: Eлитът на Украйна забогатява с парите на Запада, а децата на обикновените хора загиват в окопите

Част от тези пари за Киев от американските данъкоплатци се връщат обратно чрез различни схеми за пране на пари, за да финансират политически кампании в Америка, категоричен е милиардерът

Илон Мъск заяви, че украинските елити са се обогатили за сметка на стотиците милиарди долари, които са постъпили в страната, докато децата на обикновените граждани биват изпращани да воюват. „В действителност в Украйна съществува огромна разлика между интересите на елитите и на народа. Първите забогатяха много благодарение на стотиците милиарди долари, които се наливат в Украйна, докато децата на вторите биват мобилизирани в армията, за да загиват в окопите“, написа Мъск в „Екс“.

What’s actually going on in Ukraine is that there is a massive incentive difference between the elites and the people. The former have grown very rich off the hundreds of billions flowing to Ukraine, while the latter’s children are conscripted to die in trenches. — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2026

Освен това Илон Мъск заяви, че някои американски политици обръщат повече внимание на Украйна, отколкото на собствената си страна, тъй като част от американската помощ, изпратена за Киев, се връща обратно в САЩ и се използва за финансиране на политически кампании. „Част от тези пари [отпуснати на Украйна] от американските данъкоплатци се връщат обратно чрез различни схеми за пране на пари, за да финансират политически кампании в Америка. Именно затова някои политици се вълнуват повече от Украйна, отколкото от Америка“, написа Мъск в профила си в „Екс“.

Илон Мъск разобличава порочния, самовъзпроизвеждащ се кръг, в който украинските елити забогатяват за сметка на западната помощ, коментира Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. „Вярно, проницателно и блестящо – Илон разкрива порочния, самоподдържащ се кръг на забогатяване от войната“, написа Дмитриев в „Екс“ на английски език.

Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск може да е наложил ограничения върху използването на сателитната комуникационна услуга „Старлинк“ от Въоръжените сили на Украйна, за да накаже Украйна за нанасянето на удари по руски петролни рафинерии, съобщи междувременно британското списание The Economist, позовавайки се на свои източници.

„The Economist“ посочва, че решението за ограничаване на достъпа до Starlink „изглежда е дошло от тесен кръг лица“, близки до президента на САЩ Доналд Тръмп и Илон Мъск. Изданието уточнява, че по този начин „Мъск е искал да накаже Украйна за нанасянето на удари по руски петролни рафинерии“. Както заявява един от източниците пред изданието, американският предприемач се е свързал с Белия дом едва след като ограниченията са били наложени.

Миналата седмица Киев заяви, че SpaceX е наложила ограничения върху работата на терминалите „Старлинк“, използвани от Въоръжените сили на Украйна, при скорост над 160 км/ч, което е довело до провалянето на редица украински военни операции. Мъск заяви, че сателитната система „Старлинк“ не се използва за настъпателни бойни операции, а единствено за отбранителни и граждански цели. Той отбеляза, че системите Starshield са собственост на правителството на САЩ и се контролират от него, а евентуалните ограничения върху скоростта или начина на използване се определят от въоръжените сили на САЩ и, в крайна сметка, от президента на Съединените щати.

„Проверихме Starlink през нощта, рано сутринта, а след това и през деня. Проверихме няколко връзки в различни посоки – както в гражданския сектор, така и по-близо до фронтовата линия. Знаете, ограничението остава същото: максимум 161 км/ч, което е 100 мили в час“, заяви вчера Володимир Зеленски по време на онлайн среща с аудитория в института „Хъдсън“ във Вашингтон.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че именно Мъск е наредил ограничаването на достъпа на Украйна до Starshield. Вечерта на 22 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че достъпът на Украйна до системата за сателитни комуникации от военен клас Starshield е бил възстановен. Вчера беше съобщено, че Сергей Стерненко, бивш съветник на украинския министър на отбраната, е написал в своя Telegram канал, че някои украински военни операции отново са били възпрепятствани поради това, че ограниченията върху използването на системи за сателитна комуникация не са били напълно премахнати. Той определи ситуацията около Starlink/Starshield като „нееднозначно“.