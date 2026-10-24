24.10.2026 | 11:31
Задържаха убийците на Слави Бинев на магистрала „Тракия“
Днес и вътрешният министър Иван Демерджиев трябваше да открие турнир по таекуондо
Задържаха на магистрала „Тракия“ убийците на известния бизнесмен и бивш евродепутат от партия „Атака“ Слави Бинев. Това съобщава 24 часа.
По непотвърдена информация покушението е станало заради битов скандал.
По първоначална информация изстрелите срещу Бинев са произведени от автомобил.
Сигналът е получен малко преди 10.30 часа, потвърдиха от СДВР.
Спешна помощ се е отзовала на сигнал, подаден около 10:20 часа, че има убит човек в квартал „Павлово“. На място те са констатирали смъртта му.
В събота Слави Бинев, заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев (ПБ), трябваше да открие турнир по таекуондо.
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