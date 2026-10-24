24.10.2026 | 11:31

Задържаха убийците на Слави Бинев на магистрала „Тракия“

Днес и вътрешният министър Иван Демерджиев трябваше да открие турнир по таекуондо

Задържаха на магистрала „Тракия“ убийците на известния бизнесмен и бивш евродепутат от партия „Атака“ Слави Бинев. Това съобщава 24 часа.

По непотвърдена информация покушението е станало заради битов скандал.

По първоначална информация изстрелите срещу Бинев са произведени от автомобил.

Сигналът е получен малко преди 10.30 часа, потвърдиха от СДВР.

Спешна помощ се е отзовала на сигнал, подаден около 10:20 часа, че има убит човек в квартал „Павлово“. На място те са констатирали смъртта му.

В събота Слави Бинев, заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев (ПБ), трябваше да открие турнир по таекуондо.