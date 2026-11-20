20.11.2026 | 17:03

Днес бе отнета властта на Пеевски и Борисов в съдебната власт

Новата Сглобка за ВСС окончателно уби Шиши и Мечо

Да, гласуваните членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота бяха приети със сглобка. Тази сглобка, обаче, не е като онази.

„Прогресивна България“ постъпиха мъдро и образуваха нужното квалифицирано мнозинство не с други, а именно с ПП-ДБ.

Дали видяхте как Дебелото момче си тръгна от парламентарната зала като припикано мушкато. Днес по абсолютно легитимен парламентарен способ бе отнета властта на Пеевски и Борисов в съдебната власт. Това бе кауза на 20 години битка на българските демократи. Да се поздравим с победата. Иначе нямаше как да се случи без сглобката днес…-

Владимир Танев