15.11.2026 | 10:40

Дните му са преброени: Путин разреши Зеленски да бъде убит

Москва се прицелва към цялото политическо и военно ръководство на Украйна

С поред няколко прокремълски медии, Съветът за сигурност на Русия е отменил неофициалната забрана за убийство на украинския президент Володимир Зеленски и неговите висши генерали по време на важна среща с президента Владимир Путин.

Многократните нападения на Киев срещу руския център за износ на петрол в Балтийско море, включително скорошен удар по критичното пристанище Уст-Луга в района на Санкт Петербург, се оказаха катализатор за решението, съобщи Блокот.

Уст-Луга е ключов износен маршрут за Кремъл, чрез който да заобикаля международните санкции и да транспортира петрол до Азия. Санкт Петербург е и родният град на Путин, което прави атаките особено тежък удар за руския президент.

На закрито заседание на Съвета за сигурност на Русия с участието на Путин, представители на службите за сигурност поискаха разрешение за физическо ликвидиране на цялото висше военно и политическо ръководство на Украйна.

„Безсмислено е да се води борба с безкрайния рояк от дронове; необходимо е да се унищожи самата верига за вземане на решения“, заяви един от руските представители.

Според представителите на службите за сигурност, пасивната отбрана и ответните удари не са дали резултат, което налага това решение – включително използването на тежки хиперзвукови оръжия срещу бункери и кортежи.