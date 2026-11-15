15.11.2026 | 10:08

Обрат във версията за убийството на Илиян Филипов: Топ криминалист посочи друг възможен убиец (видео)

Ботьо Ботев предполага, че Атанас Дечев е стрелял, а Славчо Мегеров е организирал покушението, прокуратурата засега поддържа обратната теза

Вторият обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, Атанас Дечев – Джеки, може да се окаже човекът, произвел смъртоносния изстрел, а Славчо Мегеров – Мегера да е организирал покушението. Тази версия представи известният криминалист Ботьо Ботев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Предположението му противоречи на официалната позиция на прокуратурата, според която Мегеров е извършителят, а Дечев е негов помагач.

„Може би вторият задържан дори той е убиецът“, заяви Ботев. Според него съпоставката на времето, поведението на заподозрените и информацията от мястото на престъплението насочва към различно разпределение на ролите между двамата обвиняеми. Криминалистът смята, че Мегеров е подбудителят, под чието ръководство е осъществено убийството.

Ботев обърна внимание на свидетелските сведения от вечерта на разстрела. Според него човекът, забелязан да напуска мястото на престъплението, не е отговарял на външното описание на Славчо Мегеров. Той постави под съмнение и дали именно Мегеров е бил мъжът, за когото се твърди, че е чакал на петия етаж в жилищната сграда.

Криминалистът аргументира съмненията си с обстоятелството, че приятелката на убития бизнесмен е познавала добре Мегеров и би могла да го разпознае. В първоначалните сведения по случая се споменава и за съмнителен мъж, забелязан в сградата, за когото имало предположения, че носи пистолет. Самоличността и конкретната роля на този човек не са публично установени.

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Часове по-късно в София беше задържан Славчо Мегеров, срещу когото прокуратурата повдигна обвинение за предумишлено убийство. Разследващите работят по версия за финансов конфликт между двамата, които са имали дългогодишни контакти.

На 11 ноември полицията задържа 42-годишния Атанас Дечев от Пазарджик. Той е обвинен в помагачество, като според държавното обвинение е оказал логистична подкрепа на Мегеров. На 13 ноември Окръжният съд в Пловдив постанови Дечев да остане в ареста. Защитата му заяви намерение да обжалва.

По делото вече е открит пистолетът, с който според прокуратурата е извършено убийството. Разследващите не са оповестили всички резултати от експертизите. В публичното пространство се появиха твърдения за липса на барутни частици по ръцете на Мегеров, но те не са официално потвърдени.

Предположенията на Ботьо Ботев не означават промяна в повдигнатите обвинения. Към момента прокуратурата продължава да сочи Славчо Мегеров като извършител на предумишленото убийство, а Атанас Дечев като негов помагач. Следващото заседание по мярката за неотклонение на Дечев е насрочено за 19 ноември в Апелативния съд в Пловдив.