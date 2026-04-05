05.04.2026 | 21:59

Добруджа спря Левски в инфарктна драма!

Левски с обрат в края, но изпусна победата

Добруджа спря Левски в рядко виждана драма! Двата отбора направиха 2:2 в мач от 28-ия кръг на Първа лига, който беше изпълнен с драма и обрати в последните минути.

Резултатът на препълнения до краен предел стадион в Добрич откри юношата на „сините“ Антон Иванов в 63-ата минута. В самия край Кристиан Димитров изравни, а в добавеното време отново той направи пълен обрат.

Левски вече се виждаше победител, но в 99-ата минута Ивайло Михайлов с фамозно изпълнение оформи крайния резултат.

Така битката за титлата става жестока, след като по-късно днес Лудогорец приема ЦСКА 1948 и при победа ще съкрати изоставането си от „сините“ на 7 точки.

Хората на Ясен Петров пък взеха важна точка в битката за спасение и вече имат 26 т.

С следващия кръг, който е предпоследен от редовния сезон, Левски приема Арда Кърджали, а Добруджа гостува на Спартак Варна.

Левски контролираше играта в началото на мача и владееше топката в над 70% от времето, но първото положение бе пред вратата на гостите. Бърза атака на Добруджа завърши с центриране и топката бе свалена точно на крака на Ди Матео Ловрич, но неговият удар премина покрай дясната греда.

Добруджа имаше и други положения, които не реализира, а Левски стигна до първото си в 45-ата минута. Евертон Бала намери Гашпер Търдин на близка греда при центриране от корнер, но ударът с глава на словенския халф не намери очертанията на вратата.

Второто полувреме започна с ново добро положение за отбора на Добруджа, който след 20-ата минута се изнесе и на моменти надиграваше Левски. Този път шансът се откри пред Богдан Костов, но ударът на юношата на Левски от добра позиция бе избит в корнер.

Следващото положение се откри пред друг юноша на Левски – Антон Иванов, който обаче даде преднина на домакините. Ангел Ангелов центрира от лявото крило в 63-та минута и Иванов засече топката с глава, а тя се отклони от крака на завърналия се в титулярния състав Кристиан Макун и влезе в мрежата на Левски.

Добруджа се прибра и дълго време не позволяваше на „сините“ да създадат опасно положение, но домакините се пречупиха в 88-та минута. При разбъркване в наказателното поле защитата на Добруджа блокира два удара, но третият бе отправен точно от Кристиан Димитров и той изравни за 1:1. Само осем минути по-късно, в шестата добавена на мача, Армстронг Око-Флекс центрира точно на главата на централния защитник и този път той се разписа с глава за 2:1.

Това обаче не бе всичко. В ответната атака Добруджа създаде опасна атака и топката стигна до Ивайло Михайлов, който я спря на гърди, завъртя на 180 градуса и с топовен шут я вкара в сглобката на гостите за крайното 2:2.