21.11.2026 | 16:08

Доган: Настъпва краят на Пеевски и Новото начало

АПС напълно оневинява Сокола за създаването ня Феномена

Алиансът за права и свободи излезе с позиция, според която настъпва краят на Делян Пеевски:

Д-р Ахмед Доган беше предаден, защото е човек, който ще се противопостави на всеки опит да бъдем разделени.

Настъпва краят на „Новото начало“ и трите букви, изпразнени от съдържание.

Всичко, което ни се случи през последните години, е изпитание за нашата общност и за способността ни да запазим онова, което сме градили заедно.

Десетилетия наред нашите решения и политики бяха неразривна част от политическия живот на България. Хората имаха възможност да се образоват, да изграждат кариера, да развиват бизнес и да осигуряват поминък за семействата си.

Общините в традиционните ни региони, а и извън тях, се развиваха, а хората живееха в мир и разбирателство.

Но нищо в живота не бива да се приема за даденост. Свободата е висша ценност, която трябва да се отстоява всеки ден. Доверието, единството и постигнатото с толкова усилия могат да бъдат загубени, ако престанем да ги пазим.

Днес някои се опитват да прехвърлят вината върху д-р Ахмед Доган. Причините за случилото се трябва да се търсят в опитите той да бъде предаден и заменен, за да могат определени хора да преследват собствените си интереси, без да носят отговорност пред общността.

Направиха го за власт и пари, не за хората.

Д-р Ахмед Доган беше предаден, защото е човек, който ще се противопостави на всеки опит да бъдем разделени. Той отстоява единството на общността и общата кауза, дори когато това не е удобно за онези, които поставят личните си интереси над хората. Именно действията на тези хора заблудиха мнозина и ни противопоставиха.

Както и в други трудни моменти, днес тежката отговорност да помогне за преодоляването на тази криза отново пада върху плещите на нашия лидер. Въпреки изпитанията и всичко, което понесе, той остава непоколебим в стремежа си да бъдем единни и заедно.

Заговорът за кражбата на партията и актът на предателство бяха представени под лозунга „Ново начало“. Но трябва да се запитаме:

Какво ново донесе то за хората? Донесе ли повече доверие, повече сигурност и по-добър живот? Или даде възможност на посредници на влияние да трупат облаги, докато общността ни понася тежък удар?

Срамно е това, което допуснахме да се случи помежду ни.

Кога сме били толкова раздирани от противоречия и недоверие помежду си? Как допуснахме съседи, приятели и дори семейства да се разделят? Дотам ли се докарахме?

Не го казвам, за да търся виновен във всеки човек, направил различен избор. Казвам го, защото е време всички да се замислим какво губим и какво можем да направим, за да си помогнем.

Времето на изчакване, в което всеки сам трябваше да се убеди в истината, вече отмина. Днес, когато страховете от репресии, заплахи, натиск и уволнения са преодолени, е време отново да намерим път един към друг.

С активната роля на Алианса за права и свободи (АПС) можем отново да бъдем заедно и да защитаваме общото си бъдеще.

Там е нашата кауза, там са нашата история и нашият лидер. Там е и възможността да продължим напред с уважение към миналото и с отговорност към бъдещето.

Имаме исторически шанс да възстановим доверието помежду си. Това изисква честност, смелост да признаем грешките си и воля да поставим общото бъдеще над личните обиди и интереси.

Нека не пропиляваме този исторически шанс!