09.04.2026 | 16:39

ДПС до ЕС и САЩ: МВР ни пречи да купуваме гласове

Всекидневните арести на купувачи на гласове очевидно силно изнервят хората на Делян Пеевски

Абсурдни сигнали до европейските институции и Конгреса на САЩ изпратиха от ДПС. Партията се оплаква на чужденците, че българското вътрешно министерство й пречи да купува гласове. Както е известно, на 19 април ще се проведат извънредни парламентарни избори.

Всекидневните полицейски акции, при които масово се арестуват купувачи на гласове с десетки и дори стотици хиляди евро, очевидно силно изнервят хората на Делян Пеевски.

„Системното провеждане на разпити по анонимни и недоказани сигнали и презентирането като легитимни на списъци, предоставени от източници, представени като медии, но тясно обвързани с други участници в изборите – ПП-ДБ, дава основания да бъде поставена под съмнение както обективността, безпристрастността и отговорността на органите на МВР, така и да бъде проверявана тяхната ангажираност с изборни резултати на близките им партии“, пише в драматичния сигнал на ДПС.

Писмото-оплакване е изпратено до мисиите на ОССЕ и ПАСЕ в България, комисията ЛИБЕ на Европейски парламент, НПО-та ангажирани с Щита за демокрацията на ниво Европейски съюз, Правна комисия на Конгреса на САЩ, която публикува през февруари Доклад за неправомерна намеса на ЕК в избори в страни членки на ЕС и в САЩ, както и до партньорски организации от Унгария, Чехия и Полша.