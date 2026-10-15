15.10.2026 | 11:41

Драма в Пловдив: Проф. Мариела Генева-Попова припадна в съда

Бившата шефка на ревматологията в УМБАЛ „Св. Георги“ поиска парична гаранция, Апелативният съд решава дали да я освободи от ареста

Проф. д-р Мариела Генева-Попова припадна днес в Апелативния съд в Пловдив, по време на обжалването на амярката си за неотклонение, след като произнесе последните си думи пред магистратите по делото за предполагаемата схема с фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Св. Георги“. Беше извикана линейка, след като на лекарката ѝ прилоша по време на заседанието.

„Имах много време за размисъл. Искам истината да излезе на бял свят. Не съм съгласна, че сме престъпна организация“, заяви проф. Попова пред съда.

Тя посочи, че в Клиниката по ревматология работят лекари с над 50 години трудов стаж и призна, че има нарушения, за които трябва да се понесе наказание. Според нея обаче това не означава, че клиниката представлява престъпна организация. „Важен е въпросът защо е извършено това, кой има интерес да го направят и кой е подбудител“, каза Попова, след което ѝ прилоша.

Иска да излезе срещу парична гаранция

Днес Апелативният съд в Пловдив разглежда жалбата на бившата началничка на Клиниката по ревматология срещу определената ѝ от Окръжния съд мярка „задържане под стража“.

В началото на заседанието проф. Попова заяви, че вярва в българското правосъдие и поиска да ѝ бъде определена парична гаранция. Тя посочи, че средствата, с които разполага, не отговарят на сумите, които се цитират публично.

Адвокатът ѝ Георги Кутрянски представи документи, според които от 13 октомври тя вече не заема постовете декан на Медицинския факултет към Медицинския университет – Пловдив и началник на Клиниката по ревматология. Договорите ѝ са прекратени по взаимно съгласие.

Защитата изтъкна, че Попова е дала подробни обяснения и съдейства на разследването. Според адвоката няма данни тя да се укрие или да въздейства върху свидетели, а домашен арест или парична гаранция биха били достатъчни.

Прокуратурата е против освобождаването ѝ

Държавното обвинение настоява Попова да остане в ареста. Според прокурора по делото схемата е била добре организирана и планирана, в нея са били въвлечени множество хора, а описаните практики са застрашавали общественото здраве.

Прокуратурата посочва и опасност обвиняемата да повлияе на свидетели или други участници в разследването, въпреки че вече е напуснала ръководните си позиции.

Попова е обвинена за участие в организирана престъпна група, свързана с неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Според обвинението щетата надхвърля 3 млн. евро.

Разследването започна след акция в Клиниката по ревматология на 5 октомври. По данни на прокуратурата направления с невярно съдържание са били използвани за оформяне на фиктивни приеми, а в част от случаите са били използвани и кръвни проби от медицински персонал, за да се оформят документи за състоянието на пациенти – Шестима медици са с обвинения след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“.

Предстои Апелативният съд да се произнесе по жалбата на Попова.