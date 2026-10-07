07.10.2026 | 11:10

Двойно екзекутираната Криста Пайк дойде в съзнание

Адвокатите заявиха, че са благодарни на екипа за спешна помощ и на медицинския екип в болницата на пандиза

Чудесата с осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк продължават. След като затворничката оцеля след опита да бъде екзекутирана, тя вече е в съзнание и говори в болницата, където ѝ се оказва лечение, съобщиха снощи адвокатите ѝ, цитирани от Асошиейтед Прес.

„Противно на всички очаквания, Криста Пайк е в съзнание, говори и продължава да получава спешна медицинска помощ. Въпреки тежките увреждания, които е претърпяла по ръцете, тя все още е окована с белезници към леглото“, се казва в изявление на нейните адвокати.

Адвокатите заявиха, че са благодарни на екипа за спешна помощ и на медицинския екип в болницата, „които се отнесоха към Криста като към човек и ѝ оказаха изключителна грижа“.

Първоначалните опити за екзекуция на Пайк, които включваха две инжекции пентобарбитал, се провалиха, тъй като не беше възможно да се намерят вените ѝ. Това я направи първата жена в щата, срещу която изпълнението на смъртна присъда се провали от над 200 години. Независимо разследване трябва да изясни причините за неуспехите.

Случаят стана причина за спиране на всички последващи екзекуции в Тенеси до края на годината и доведе до оставката на ръководителя на местната затворническа система. Той отново поставя въпроса защо, въпреки десетилетията практика, американските щати срещат трудности в изпълнението на смъртните присъди.