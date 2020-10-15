Джокович предизвика огромен скандал в Албания (видео)

виц на деня

Разтревожена жена влиза в полицията:

– Току-що в тролея ми откраднаха всичките пари!

– Как се случи?

– Не разбрах! До мен стоеше симпатичен мъж и помислих, че има добри намерения.

– Къде ви бяха парите?

– В пазвата.