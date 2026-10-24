24.10.2026 | 12:39

Екскметът на Гурково от ДПС Мариян Цонев е ключов свидетел срещу Ревански и Гавазов

„Ковчежникът на Пеевски“ прибирал между 25 и 35% от всяка обществена поръчка

Бившият кмет на Гурково от ДПС Мариян Цонев е ключов свидетел по корупционното разследване срещу кметовете на Белица и Сунгурларе – Радослав Ревански и Димитър Гавазов, научи МИГNews отлично информирани източници.

Двамата кметове са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние при възлагането на обществени поръчки. Според прокуратурата става въпрос за поръчки на обща стойност около 7 милиона евро, при които са искани комисиони между 25 и 35 процента.

Разследващите твърдят, че схемата е включвала оказване на влияние върху общински служители, за да бъдат избирани определени фирми за изпълнители на обществени поръчки.

На този фон особено внимание привлича участието на бившия кмет на Гурково Мариян Цонев като свидетел по разследването.

Към момента обаче не е публично известно какви конкретни сведения е предоставил Цонев на разследващите, какво е разказал пред тях и с каква информация разполага за предполагаемата корупционна схема.