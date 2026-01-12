12.01.2026 | 16:06

„Ей, мръшляци, разбрахте ли, че контрабандисти са ви плащали, за да протестирате срещу Борисов и Пеевски!!!“

Остри реакции срещу патологичния лъжец и и съдебно доказан клеветник: С него трябва да се върви докрай. Обижда половин България!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който според собственото му мнение никога не лъже, днес предизвика остри реакции с твърдението си, че протестите, които свалиха правителството на Росен Желязков, са били финансирани от контрабандисти и ДДС-измамници.

Припомняме, че кабинетът падна след демонстрации на 26 ноември, 1 и 10 декември, чиято численост нарасна лавинообразно. Първият протест бе в София, но след това обхвана множество градове, като на улиците излязоха стотици хиляди – мащаб, невиждан от 1997 г. насам.

Днес в монолог обаче Борисов се оплака, че контрабандисти и ДДС-измамници финансирали демонстрациите. „Те си го знаят… и колегите от ПП-ДБ, и другите. И някои вече го и говорят“, подхвърли лидерът на най-голямата партия в типичния си стил, без да даде подробности.

Опитът му да окаля народното недоволство бързо предизвика остри реакции в социалните мрежи. Адвокат Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“ смята, че лидерът на ГЕРБ дори може да бъде съден за клевета.

„Думите на Борисов как декемврийските протести, които свалиха правителството му с Пеевски, били платени от контрабандисти, не е нужно да остават без последствия. Организаторите на протестите са ясни и това може да бъде доказано със съответните заявления по ЗСММ до Столична община и съгласовки със СДВР. Тези организатори могат и трябва да предоставят на Борисов възможност да докаже истиността на думите си или в противен случай да понесе отговорност като клеветник“, написа Георгиев във фейсбук.

„Прочее, това няма да му е за първи път. От воле се сещам за спечелените на три инстанции дела на Мая Манолова и Елена Фичерова за клевета срещу Борисов, а най-вероятно има и други“, добавя Георгиев.

Припомняме, че протестите в София бяха организирани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Така бе и в много от другите градове.

По повод изявата на Борисов днес, депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова написа лаконично: „Добре де, тоя човек защо сега преди избори продължава сам да си сипва?“

А бившата председателка на БСП Корнелия Нинова, която учреди нова партия – „Непокорна България“, заяви: „Днес Борисов се дозакла. Протестите били дело на контрабандисти. Не са ти виновни контрабандистите, Бойко. А и няма как да са те. Те са твои хора. Колко години управляваш? И децата знаят, че контрабанда без управленски чадър няма. Аз бях на протестите заедно със стотици хиляди гневни, спонтанни, свободни и искащи справедливост хора. И те на изборите ще ти покажат кой е истинският виновник.“

Калоян Методиев – бивш началник на кабинета на президента Румен Радев и настоящ политически съратник на Корнелия Нинова, също реагира остро:

„Бойко Борисов днес най-нагло и мръсно заяви, че протестите са финансирани от контрабандисти и измамници. Отидохме с дъщеря ми с трамвая. С дълбоко вътрешно убеждение. И с още десетки други съмишленици. Сигурен съм и стотиците хиляди в Габрово, Хасково, Ловеч, Плевен, Бургас, Нова Загора, Варна, Гоце Делчев, Пловдив, Кърджали, Русе…. и къде ли още не, бяха по площадите по съвест и убеждение! Защото ни писна! Истински! Безкористно!“

„Гьонсурат. И лъже. Колко пъти вече улицата го изхвърля? И пак наглее, и пак схеми върти. С Борисов трябва да се върви докрай. Обижда половин България!“, добави Методиев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви от своя страна: „Борисов пак лъже безогледно. Казва, че от ПП-ДБ сме участвали във вотовете на недоверие и така сме били против еврозоната. Пълна подмяна на истината. Нашият първи вот беше през септември. След като вече бяхме официално приети от всички европейски институции.

И явно Борисов се е върнал към арогантното си поведение, което ги свали двамата с Пеевски от власт. Дотолкова си е повярвал пак, че да каже, че някакви ДДС-измамници финансирали протестите.“

Депутатът и зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ добави: „България не е на Борисов и Пеевски, както те си мислят. И това трябва да им бъде избито от главите на следващите избори.“

Другият лидер на „Да, България“ – Ивайло Мирчев, също се възмути:„Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами. Никой не е плащал на протестиращите — отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски.“

По думите на Мирчев, днес Борисов се опитва да съчини фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. „Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата — убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии“, заяви още депутатът от ПП-ДБ.

„Ако Бойко Борисов излиза всяка седмица и говори все такива бисери, ПП-ДБ може да не прави кампания. Той, Бойко се грижи. ГЕРБ за първи път е под 20%“, написа и варненската депутатка от ПП-ДБ Стела Николова.

„Само ще добавя, че бях на протестите и във Варна, и в София. Контрабандисти не видях да раздават пари, но видях много млади и гневни хора, които бяха там, защото искат бъдеще в България без Бойко и Пеевски“, посочи още Николова.

Пиар експертът Любомир Аламанов обяви от своя страна:

„Ей, мръшляци, разбрахте ли, контрабандисти са ви плащали, за да протестирате!!!“ „Разбрахте ли, нямате свободна воля, нямате право да не харесвате кражбите, нямате възможност да покажете отношение. Платени провокатори! Това е горе-долу всичко, което трябва да се знае за покаянието. Или за липсата му“, заяви Аламанов.

Типично за Бойко Борисов, той постоянно мени позициите си за протестите. В един момент лидерът на ГЕРБ дори благодари за тях, понеже му свършили „златна работа“, като го отървали от бюджета, който партията му не подкрепяла, и от партньорите му във властта, които му се качвали по гърба.

Днес Борисов обаче изрази съжаление, че не е била приета бюджетна рамка за 2026 г.