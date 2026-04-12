12.04.2026 | 10:33

Ексдепутатка от ДПС е собственик на месокомбината, откъдето изчезнаха 800 заклани агнета

Агнета в кавички, защото има съмнения, че са дърти овце, внесени от Румъния

Мизерна хигиена, няма вода, стерилизаторът не работи, тонове храни са с изтекъл срок на годност и замразените са без идентификация. Това е установено в Месокомбинат – Свищов, който е на бащата на бившата депутатка от ДПС Имрен Мехмедова.

Тя сега е председател на Съвета на директорите на болницата в Омуртаг, назначена миналата година от общинарите на Делян Пеевски.

След като БАБХ запечата кланицата, оттам изчезнаха 800 „агнета“, които е трябвало да бъдат унищожени в екарисаж. Агнета в кавички, защото има съмнения, че са дърти овце, внесени от Румъния, предполага bird.bg. Вероятно труповете вече са транжирани и са на път към великденската трапеза „на хората“, за които така милее тарторът на ДПС Пеевски.

За отбелязване е, че БАБХ се разработи след като земеделският министър Иван Христанов я прочисти от кадрите на Христофорос Аманатидис-Таки.

Във вторник от агенцията съобщиха, че частично е спряна дейността на месокомбинат в Свищов заради сериозни нарушения при съхранението и проследимостта на месото и месните продукти. Предвиждаше се повече от 10 тона храни да бъдат унищожени, тъй като не отговарят на изискванията за безопасност. В проверката са ангажирани екипи на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) във Велико Търново, София град и Плевен.

Различни видове месо – сурово и преработено са съхранявани в едни и същи хладилни камери, без ясно разграничение и при компрометирани хигиенни условия. В отделни помещения са открити замърсени повърхности, лошо поддържани стени и подове, както и липса на топла вода и необходимите средства за измиване и дезинфекция.

Липсва пълна проследимост на значителни количества месо. Част от продуктите са били без етикети, без ясно обозначени партидни номера и дати на замразяване, което прави невъзможен ефективният контрол и създава риск за здравето на потребителите.