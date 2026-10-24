24.10.2026 | 13:20

Слави Бинев застрелян часове преди среща с Иван Демерджиев

Дваамата трябваше да открият днеi турнир по таекуондо, церемонията е отменена

В деня на убийството си председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е трябвало да присъства заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев на турнир по таекуондо.

Двамата заедно е трябвало да открият международното спортно състезание под мотото „Таекуондо срещу зависимости“, което събира на ринга 650 участници от 10 държави. Традиционно министърът на вътрешните работи е негов патрон.

Инициативата цели да подпомогне превенцията срещу зависимостите сред младите и намаляването на наркоразпространението, като се залага и на превантивните дейности, отбелязаха от ведомството при анонсирането на събитието.

Минути след разстрела на Слави Бинев от МВР съобщиха, че официалната церемония по откриването на турнира „Таекуондо срещу зависимости“ се отменя, поради което министърът на вътрешните работи няма да присъства на събитието.

До момента той не е направил изявление за покушението срещу председателя на федерацията и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет.

Според лансираната от главния секретар на МВР версия до момента вероятно става въпрос за престъпление заради неуредени финансови отношения. Извършителите са чести гости в дома на Бинев и се занимават със строителен бизнес, а престъплението няма поръчков характер, тъй като през нито един момент не крият лицата си, когато минават покрай охранителни камери, обясни Любомир Николов.

Тримата заподозрени пък бяха задържани при тунела „Траянови врата“ много бързо след убийството в дома на Бинев в кв. „Павлово“.