24.10.2026 | 12:20

Основната версия за убийството на Слави Бинев – неуредени финансови отношения (видео)

Тримата задържани за престъплението са се занимавали със строителен бизнес. Днес в 12 часа бизнесменът трябвало да открие турнир по таекуондо с Иван Демерджиев

Неуредени финансови отношения са основната версия за убийството на Слави Бинев. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов на първия брифинг по случая.

По думите му разследващите проверяват връзката между простреляния и трима мъже, които са били негови гости.

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 ч. Незабавно към адреса са насочени полицейски екипи. При първоначалните действия е установено, че малко преди инцидента при пострадалия са били трима негови познати.

Свидетел разказал, че е чул изстрел, след което видял тримата мъже да напускат мястото с лек автомобил „Лексус“.

Полицията незабавно предприела заградителни действия в София и страната. Автомобил e засечен да напуска столицата, а малко по-късно – в района на 54-ия километър при тунел „Траянови врата“, колата е спряна, а тримата мъже – задържани.

У тях и в автомобила са открити две оръжия. По информация на полицията едното вероятно е било изхвърлено непосредствено преди спирането на колата, а другото е намерено в чантичка на един от пътуващите.

По първоначални данни тримата задържани са се занимавали със строителен бизнес и имат фирма, която в момента изгражда два комплекса на територията на София.

От МВР подчертават, че е рано да се правят окончателни изводи за мотива и обстоятелствата около престъплението. Като водеща версия обаче се очертават неуредени финансови отношения между участниците в случая.