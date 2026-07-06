06.07.2026 | 15:26

Емрах Стораро пак сгафи, полицията го вика на разпит (видео)

Негов автомобил е заснет да се движи по пешеходна алея в Созопол

Емрах Стораро отново е в центъра на скандал и отново става дума за нарушение на пътя.

Преди дни в мрежите се появи видео, на което се вижда как луксозно „Порше“ се движи по пешеходната зона в парка на Созопол. По-късно наблюдателни потребители забелязаха, че номерът на автомобила съвпада с този на притежавана от Емрах кола.

Служители от Районно управление – Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая.

Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения като колчета или бариера.

Според БНТ собственикът на автомобила е призован в Районно управление – Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Сигнал е бил подаден веднага след инцидента

От Община Созопол са подали сигнал в Районното полицейско управление още в обедните часове заради пълната забрана за преминаване на леки автомобили в парка за пешеходци в Стария град. По-късно проверка започнаха и от ОДМВР – Бургас, като дежурни екипи са преглеждали камери в близост.

До момента от МВР не са потвърдили дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой стои зад волана.

Проверката е затруднена, тъй като в района, където е заснет автомобилът, няма камери за видеонаблюдение, съобщи bTV. Полицията ще използва други способи за изясняване на фактите и установяване на водача.

Нарушенията на Емрах

Миналия септември малкият син на Тони Стораро и колега му певец Константин качиха клип от своя уж на шега гонка на столичния бул. „България“, а полицията ги извика на разпит. След случая шофьорската книжка на Емрах беше отнета, но той обжалва.

По-рано миналата година негов автомобил беше заснет с 259 км/ч по Околовръстното шосе на София. Тогава той отрече да е шофирал. През 2023 г. Емрах също публикува друго подобно видео, на което шофира с над 170 км/ч в столицата.