05.10.2026 | 20:29

Естетически фалит: Нов тоалет на външната министърка пак взриви мрежата

Велислава Петрова прилича на роботизиран статист от съветски научнофантастичен филм

Естетическият фалит на тази снимка е като клинична диагноза на цялата ни външна политика.

Госпожата се е капсуловала в нещо като зловеща кръстоска между севернокорейска работническа униформа за стругари и монументален спален чувал в цвят „тъжна соцмазилка“.

С тази потресаваща кройка тип “ортопедичен чувал за картофи”, съчетана с абсолютно вдървената ѝ физиология (парализирани горни крайници и нулева лицева мимика) тя изобщо не излъчва тежестта на дипломат.

Прилича на роботизиран статист от съветски научнофантастичен филм от 1978-ма година или на депресиран логистик от Империята в “Междузвездни войни”.

Когато нямаш какво да предложиш на международната сцена като автономен политически интелект, най-безопасното е да се дегизираш като мебелен модул за конферентни зали.

Николай Райчев