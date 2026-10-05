Естетически фалит: Нов тоалет на външната министърка пак взриви мрежата

Естетическият фалит на тази снимка е като клинична диагноза на цялата ни външна политика.
Госпожата се е капсуловала в нещо като зловеща кръстоска между севернокорейска работническа униформа за стругари и монументален спален чувал в цвят „тъжна соцмазилка“.
С тази потресаваща кройка тип “ортопедичен чувал за картофи”, съчетана с абсолютно вдървената ѝ физиология (парализирани горни крайници и нулева лицева мимика) тя изобщо не излъчва тежестта на дипломат.
Прилича на роботизиран статист от съветски научнофантастичен филм от 1978-ма година или на депресиран логистик от Империята в “Междузвездни войни”.
Когато нямаш какво да предложиш на международната сцена като автономен политически интелект, най-безопасното е да се дегизираш като мебелен модул за конферентни зали.
Николай Райчев
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