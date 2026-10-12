12.10.2026 | 19:28

Ето го осмокласника Тихомир, който закла майка си в Пловдив

Момчето е многократно награждавано в различни академични дисциплини

Осмокласникът Тихомир Йорданов Кирчев е младежът, убил собствената си майка миналия петък в Пловдив, съобщава Plovdiv24.

14-годишният ученик е родом от Стара Загора и е показвал високи знания и резултати. През юни тази година е бил награден за най-активен член в Ученическия съвет на второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ в Стара Загора. Момчето е многократно награждавано в различни академични дисциплини.

Тежкото престъпление е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена с остър предмет повече от един път. След трагичния инцидент момчето само е потърсило помощ, а на място са пристигнали полицейски служители от Трето районно управление.

Майката и синът са се преместили наскоро от Стара Загора в Пловдив, след като тийнейджърът е бил приет в престижна гимназия в града под тепетата. Преди това момчето е отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

От прокуратурата уточниха, че непълнолетният оказва пълно съдействие на разследващите органи. Предстои назначаването на психиатрична експертиза, която да изясни психичното му състояние към момента на извършване на престъплението.