20.11.2026 | 9:13

Карбовски учил депутатите на Радев как да се държат пред медии. Резултатите са повече от плачевни

В групата на Прогресивна България обаче недоволствали, че са си дали парите на вятъра

Откакто дойдоха на власт, хората на Румен Радев търпят критики най-вече за медийната си политика и липсата на оратори в своите редици. Нямат говорители – е най-често срещаната констатация за парламентарната група на Прогресивна България. Парадоксалното в случая е, че те всъщност са минали курс на обучение за поведение пред медиите. Техен учител и гуру е не кой да е, а ютубърът Мартин Карбовски и партньорът му Явор Дачков.

До избора на Карбовски се стигнало с решение на парламентарната група, довериха от партията. Депутатите на Радев решили да му се доверят заради топлите му връзки с Деси Радева. Приятелството между двамата датирало от славните години на „Ку-ку“, откъдето и двамата стартират творческата си биография, припомня сайтът „Лупа“.

Резултатите от уроците на Мартин Кабробски обаче са повече от плачевни – депутатите от ПБ не само не се отракаха медийно, но на бърза ръка направиха редица гафове.

Една от първите, които видяха обратната страна на медала, беше Ирина Асиова- Диамант. Тя толкова си повярва, че предизвика буря в социалната мрежа, в резултат на която се принуди да изтрие профила си във Фейсбук.

Другият, който перманентно е във фокуса на медиите, е зам.-председателят на групата на ПБ Слави Василев. Той роди крилата фраза за „медийните потоци“, а някои анализатори смело го вкараха в графата „антиговорители“.

Не случайно преди половин година именно каналът на Карбовски в ютюб стана поле за изява на Румен Радев, а два дни преди президентските избори – и на подкрепената от ПБ Илияна Йотова. Въпреки канските усилия на журналиста обаче резултатите засега са невидими. А в парламентарната група вече имало и ропот – депутатите недоволствали, че са си дали парите на вятъра, тъй като нищо не вдянали от обучението на Мартин Карбовски. „Или материалът ни е лош, или даскалът за нищо не става“, чудели се апаратчиците от ПБ.