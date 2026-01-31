31.01.2026 | 13:53

Ето с коя коалиция ще се яви Румен Радев на изборите

Марките Български демократичен алианс или Български алианс за демокрация и напредък са заявени в Патентното ведомство

Български демократичен алианс или Български алианс за демокрация и напредък изглежда ще бъде името на коалицията, с която Румен Радев ще се яви на изборите.

Двете марки са заявени в Патентното ведомство на 29. 01., четвъртък, и току-що бяха публикувани в системата на ведомството.

Заявителят още не е обявен официално. По информация на сайта OFFNews този път той е истински, за разлика от ментето, което подаде документи за марка „Нашата България“, за да възпрепятства Радев да я ползва, а после спусна „ексклузивната информация“ на избрани медии.

Класовете, за които е подадена заявката, недвусмислено говорят, че марката ще се ползва за политическа дейност.

Теоретично не е изключено Радев да регистрира партия, дори две партии със запазените имена. На практика обаче времето за регистрацията на партия може и да не стигне. И двете запазени марки много повече приличат на имена на коалиции. Най-вероятно Радев ще избере едно от двете за име на коалицията си, а регистрацията на другото е или за да опита да регистрира партия, или за да се застрахова от менте с подобно име.