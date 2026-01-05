05.01.2026 | 21:07

Евродепутат: Европа е под риск, Борисов и Радев се съюзяват

Радан Кънев предупреждава за антиевропейски завой и политическо сближаване между президента и лидера на ГЕРБ

За много българи въпросът вече не е кой ще управлява, а накъде ще бъде тласната страната. Според евродепутата Радан Кънев най-големият риск пред България не е евентуалната партийна амбиция на президента Румен Радев, а възможността той да се окаже политически съюзник на Бойко Борисов в противопоставянето срещу политиката на обединена Европа.

В предаването „Лице в лице“ по бТВ Радан Кънев очерта сценарий, който според него може да има сериозни последици не само за България, но и за бъдещето на Европейския съюз. Той подчерта, че президентът Радев отдавна е активен участник в политическия живот, далеч надхвърляйки конституционните рамки на президентската институция.

Кънев изтъкна, че Европа, каквато е днес, не може да продължи да съществува.

По думите му евентуалното създаване на политическа партия от страна на Радев не би било изненада и дори е честен ход. Истинският въпрос обаче е каква политика би защитавал такъв проект и дали той няма да се припокрие с все по-видимите завои в поведението на Бойко Борисов.

Кънев посочи, че именно лидерът на ГЕРБ демонстрира изключително развит политически инстинкт за самосъхранение. Оставката на кабинета начело с Росен Желязков според него не е резултат от поука или морална оценка, а прагматичен ход за ограничаване на щетите за партията и лично за Борисов. Мирните протести, макар и лишени от агресия, са показали наличието на обществена енергия, която не може да бъде игнорирана или потискана без сериозни политически последици, посочи евродепутатът.

„Борисов разбра, че едно правителство, изправено срещу такава енергия, може единствено да върви от провал към провал“, каза той и допълни, че спасителният ход е бил направен за сметка на коалиционните партньори.

Кънев направи и по-широк геополитически анализ, според който Европа се намира на исторически кръстопът. По думите му досегашните представи за европейска сигурност са „изринати“, а старият модел на международна стабилност е изчерпан. В този контекст ЕС или ще се превърне в съюз от клиентелни държави, търсещи външни покровители, или ще се трансформира в много по-единна, силна и суверенна структура с обща политика за отбрана и сигурност.

Именно тук, според Кънев, се крие опасността от сближаване между Радев и Борисов. Той твърди, че президентът отдавна флиртува както с Владимир Путин, така и подкрепя подхода на Доналд Тръмп към международните отношения – груб, едностранен и често враждебен към Европа.

Борисов, от своя страна, според Кънев започва да се ориентира в същата посока, осъзнавайки, че с натрупаното политическо наследство и коалиционните си зависимости, включително с Делян Пеевски, рискува да се превърне в нерелевантен фактор в една по-сплотена и принципна Европа.

В заключение Кънев предупреди, че България трябва ясно да избере своята посока. Антиевропейските протести, по думите му, остават маргинални, докато мнозинството българи подкрепят европейското бъдеще на страната. Въпросът е дали политическите лидери ще се съобразят с това или ще заложат на краткосрочно оцеляване за сметка на стратегическата ориентация на държавата.