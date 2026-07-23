23.07.2026 | 15:20

„Филтър“: Ивайло Калушев е сериен педофил, прикриван от родителите си

Тайни записи показват: Мъртвият гуру карал сектантите да ходят голи

Ивайло Калушев не само е педофил, но със сигурност е уникален случай в световната криминология, сочат данни от разследването, с които вестник „Филтър“ се сдоби от два отлично информирани свои източника. Съпоставяйки всички факти, улики, свидетелства и събития, разследващите са категорични, че голямото зло в трагедията е именно Ивайло Калушев.

Фалшивият лама, който умело се заиграва с източните учения, за да легализира нагона си и дълбокото си увлечение към малки момчета, е първият случай в света, който е бил напът публично да декриминализира педофилията. Нещо повече – България става първата страна в света, в която е издигнат паметник на сериен педофил. Зад драмата, завършила с шест трупа и направила възможно един дявол да бъде наричан ангел, стои общество без съпротивителни сили, лоясали от бездействие и зависимости служби, интереси на чужди НПО-та, финансиращи политически партии, както и грешно разбиране за ролята на родителите в подобна ситуация.

Извратенякът Калушев е създал стройна система да привлича „последователи“, най-младите от които често му стават сексуални роби. Децата са най-уязвимата група в структурата на Калушев. Следователите вече са събрали безспорни доказателства, че непълнолетни момчета са пребивавали за дълги периоди в затворените му бази както в България, така и в Мексико. Умишлената изолация от нормалната среда, животът в джунгла, на лодка или в изолирана база превръща Калушев в единствения източник на информация, морал и валидация за децата и ги прави перфектни обекти за експлоатация. Така започва системното сексуално насилие. Псевдоламата на практика използва властовата си позиция за сексуална консумация на непълнолетни подчинени. Всичко това е представяно като духовно извисяване, прехвърляне на енергия или подобни глупости. Това се случва на много деца и се превръща в педофилски модел, прикриван чрез строга вътрешна дисциплина и омерта в сектата. Записи от базата в Петрохан, правени от самия Калушев показват, че той карал сектантите да ходят по цели седмици през лятото чисто голи и епилирани пред хижата и в самата хижа.

Всичко при Калушев тръгва от семейството. Майка му Стела Димитрова-Майсторова продължава и до днес да твърди, че синът й бил невинен. Очевидно по този начин иска да оправдае собствената си вина, че през годините някак си не е забелязала, че Ивайло не се среща с момичета, а най-често може да бъде видян хванат за ръка с добре епилирани млади момчета с дълги коси. Иначе професорката, която ръководи клавирната катедра на Националната музикална академия „Панчо Владигеров“, е сред учредителите в организацията на сина си. След разпадането на брака Стела се омъжва за художника Николай Майсторов.

Бащата на Ивайло Георги Калушев е шеф на катедра „Бизнес администрация“ в УНСС. Но по-важното е, че починалият през 2024 година преподавател дълги години е близък до Людмила Живкова – дъщеря на дългогодишния комунистически лидер Тодор Живков. Агент е на българските специални служби до 1998 година – близо десетилетие след падането на комунизма в страната. Последното е доказуемо от данни на Комисията за разкриване на документите и обявяването на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност.

Георги Калушев е станал агент на ДС още през далечната 1972 година, само на 28 години, когато е вербуван от външното разузнаване, което тогава е било Първо главно управление на ДС. По късно е прехвърлен към контраразузнаването. Именно в среда, която е част от апарата, произвеждащ влияние и зависимости, се формира Ивайло. Има свидетели, които разказват как като тийнейджър изнасилва малко момче на таван на столичната улица „Граф Игнатиев“, но връзките на бащата Георги го спасяват. Все още разследващите изясняват какво е наложило по-късно Ивайло Калушев да напусне Френската езикова гимназия и да завърши средното си образование чак на 20 години във вечерно училище? След развода на родителите си Ивайло продължава да стои близо до баща си. Двамата дори създават обща фирма „Международен център за обучение“. Тя е с международна насоченост в сферата на образованието. Като преподавател в УНСС, бащата Георги създава и друга организация – „Център за междууниверситетско обучение/Програма ТЕМС ВАЛИ.

Принадлежността на бащата към ДС кореспондира впоследствие с връзките на организацията на сина със спонсори и дарители, които също са свързани с комунистическите служби.

Така например кметът на София Васил Терзиев, който е потомък на шефовете на Първо главно, първоначално призна дарения в размер на десетки хиляди евро, но след проверките оповести, че общите суми достигат стотици хиляди. И забележете – парите не са превеждани на сметката на НПО-то, което претендира, че подпомага, а на личната сметка на Ивайло Иванов – Ивей, който е един от тримата загинали пред хижа „Петрохан“. Обяснението на Терзиев е кратко и абсурдно: „Те така поискаха“. Кметът не може да даде още отговор за какво са харчени парите му, но остават самопризнанията му, че е посещавал поне 12 пъти злокобната хижа. Последното е ясен знак, че е бил от вътрешния, най-доверен кръг на общността и е допускан до мястото, което иначе е било непрестъпно за обикновени хора. Място, където един педофил е задоволявал страстите си.

Другият голям дарител на общността е известната бизнес дама Саша Безуханова. И нейната звездна кариера е под сянката на ДС – брат й Станислав Безуханов е щатен офицер в научно-техническото разузнаване на Първо главно управление. Наред с това е осветен като член на Надзорния съвет на Международната ортодоксална банка „Свети Никола“, която по-късно е преименувана на „Инвестбанк“ с управителка приближената на бившия шеф на ПГУ ген. Любен Гоцев скандална банкерка Петя Славова. В докладите на посолството на САЩ именно тази банка е определена като една от гнилите ябълки в българската банкова система. Сестра и брат Безуханови са съдружници в множество фирми.

От своя страна Саша Безуханова е била съдружник с министри и фигури от различни политически партии, но всички обединени или свързани по някакъв начин под шапката на международния спекулант Джордж Сорос, като се почне от вицето на царя Лидия Шулева, мине се през сина на кадровия офицер от ПГУ на ДС и бивш министър на ГЕРБ Николай Младенов и се стигне до медийния и бизнес магнат Иво Прокопиев.

Като едни от най-влиятелните бизнес и обществени фигури, дарителството на Безуханова и Терзиев към педофила Калушев издигат имиджово влиянието и името му. Точно приемствеността и принадлежността на дарители и надарени към една и съща мрежа с агенти на ДС е повече от очевадна. Това до голяма степен обяснява бавното разследване на трагедията, както и огромните на брой разрешения за оръжия за хората от групата на Калушев, все едно там се подготвя цяла армия.

Междувременно един от бизнесмените, финансирали „проекта“, е собственикът на голяма охранителна фирма, който също бил будист.

Засега финализирането на разследването се бави и от липсата на отговор от Мексико за дейността на Калушев там. Едно обаче е факт. От всички политици и бизнесмени, доверили се на псевдоламата, само бившият екоминистър Борислав Сандов още вярвал в чистите помисли на Калушев. Останалите вече се дистанцирали от него и си давали сметка, че са били заблудени.