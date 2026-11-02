Фиш за 3,60 евро превърна мъж от Добрич в мултимилионер

Участник от Добрич спечели джакпота в „Тото 2 – 6/49“: 5 859 221 евро, съобщи Българският спортен тотализатор. Печалбата е от тираж № 86, изтеглен в неделя вечерта. Това е втората по размер награда, в историята на играта.

Печелившият фиш е с четири обикновени залога от по шест числа и е струвал 3.60 евро. Изтеглените числа са 11, 16, 20, 39, 40 и 45.

Най-голямата печалба в играта е от април 2022 г. Тогава участник от Сливен спечели 11 715 401 лева, най-високата сума, печелена от един човек в игрите на тотализатора. По фиксирания курс това са около 5.99 млн. евро, или с около 130 000 евро повече от днешната печалба.

Новият джакпот изпреварва печалбата от Варна от пролетта на 2025 г. Тогава варненец спечели 11 304 948,90 лева в „Тото 2 – 6/49“, тоест около 5.78 млн. евро. Два месеца по-късно друг варненец спечели 5 048 195 лева с фиш за 6.40 лв.

Гражданинът от Добрич е 155-ият тото милионер в България и петият от началото на 2026 г. За града това е третият джакпот в играта. Предишните два бяха спечелени на 30 май 2021 г. и на 6 октомври 2024 г.

Следващият тираж е в четвъртък. Началният джакпот е 1.5 млн. евро.