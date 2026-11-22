22.11.2026 | 10:52

Галя от „Сатен“ с шокиращо признание за Слави Трифонов: Обичах го, но и се страхувах от него

Според нея, той бил изключително взискателен и понякога избухвал бурно срещу хората от екипа си

С откровено признание за отношенията си със Слави Трифонов изненада Галина Манова, позната на зрителите като Галя от балет „Сатен“! Бившата танцьорка разкри, че изпитвала едновременно обич и страх към Дългия, който според нея бил изключително взискателен и понякога избухвал бурно срещу хората от екипа си. Въпреки това тя признава, че именно шоуменът е изиграл огромна роля за изграждането ѝ като професионалист.

В откровен разговор с Мариян Станков – Мон Дьо Галя се върна повече от две десетилетия назад, когато беше сред най-популярните лица от телевизионния екип на Слави.

„Аз го обичах, да, но и се страхувах от него. Начинът, по който изразяваше несъгласие с теб – доста доминантно, доста бурно“, призна Манова в ефира на „Събуди се“ по Нова тв.

По думите ѝ подобни чувства изпитвали и много от останалите служители.

„По-голямата част от хората се страхуваха от него, но и тези, които го обичаха, също се страхуваха от него“, разказа тя.

Бившата танцьорка си спомни и една особено напрегната случка зад кулисите, когато екипът бил извикан на среща с разгневения Трифонов.

„Свикаха ни горе в офиса и той беше нещо много ядосан и вече до такава степен, че дори летяха някакви вещи“, сподели Галя.

Въпреки трудните моменти Манова не крие уважението си към бившия си работодател. Според нея именно строгата дисциплина в екипа му я научила на качества, които впоследствие ѝ помогнали в професионалния живот.

„Лично мен той дори бих казала, че ме е формирал като професионалист“, категорична е тя.

Галя обясни, че в по-късните си професионални ангажименти често била определяна като „войник“ заради своята дисциплина и отговорност.

„Смятам, че всички тези качества професионални ги дължа на него“, допълни тя.

Манова коментира и решението на Слави Трифонов да влезе в политиката. Според нея този ход е променил общественото отношение към него.

Тя припомни, че по времето на телевизионната му кариера шоуменът се радвал на огромна популярност.

„Реално той беше масово обичан, без значение кой какво говореше в негово отсъствие. Сега ми се струва, че не е така“, сподели Галя.

Бившата танцьорка разкри и защо преди повече от 20 години решила да напусне екипа, въпреки че се намирала на върха на популярността си.

„Истината е, че в някакъв момент истински осъзнах, че там не мога да постигна нищо повече“, обясни тя.

Днес Галя гледа по съвсем различен начин и на образа, с който остава известна на публиката.

„Галя от Сатен“ преди я дразнело, защото искала хората да я възприемат отвъд телевизионната ѝ популярност. С годините обаче променила отношението си.

„Възприемам го като едно дете, което съм отгледала и очевидно съм отгледала добре, защото хората продължават да говорят за него“, призна Манова.

Зад усмивките на телевизионния екран обаче животът ѝ бил белязан от тежки изпитания.

Галя разказа за болезнената си борба да има второ дете, включително за две животозастрашаващи извънматочни бременности и изтощителни инвитро процедури.

Особено страшен бил моментът, когато лекар ѝ обяснил колко близо е била до фатален изход.

„Ако се беше забавила 20 минути в задръстване, можеше в момента да не можем да водим този разговор, да не си сред живите“, спомни си тя думите му.

Манова призна, че дълго време се опитвала да контролира всичко в живота си, без да осъзнава колко сериозно вреди на самата себе си.

„Толкова се облякох в тази игра, че започнах да погубвам себе си“, откровена е бившата танцьорка.

Поредното тежко изпитание дошло с проблемите с гръбначния ѝ стълб. При преглед лекарят бил изумен от състоянието му.

„Гале, това е невероятно. Това е снимка на гръбнака на 70-годишен човек“, казал ѝ специалистът.

След последвалата операция Галя започнала да преосмисля приоритетите си и отношението към живота.

„Ако ти кажа, че се преродих след тази операция и буквално, и преносно… Много беше пречистващ период за мен“, призна тя.

Днес Манова е убедена, че най-важните уроци е получила именно през трудните моменти. Вярата също заема съществено място в живота ѝ.

„Не почитам абсолютно всеки църковен празник, но в същото време говоря с Бог, вярвам и се уповавам на тази вяра“, сподели тя.

Така повече от две десетилетия след раздялата си с телевизионния екип на Слави Трифонов Галя от „Сатен“ продължава да пази спомените за онези години, но вече гледа на славата, успеха и личното щастие по съвсем различен начин.