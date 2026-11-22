С откровено признание за отношенията си със Слави Трифонов изненада Галина Манова, позната на зрителите като Галя от балет „Сатен“! Бившата танцьорка разкри, че изпитвала едновременно обич и страх към Дългия, който според нея бил изключително взискателен и понякога избухвал бурно срещу хората от екипа си. Въпреки това тя признава, че именно шоуменът е изиграл огромна роля за изграждането ѝ като професионалист.
В откровен разговор с Мариян Станков – Мон Дьо Галя се върна повече от две десетилетия назад, когато беше сред най-популярните лица от телевизионния екип на Слави.
„Аз го обичах, да, но и се страхувах от него. Начинът, по който изразяваше несъгласие с теб – доста доминантно, доста бурно“, призна Манова в ефира на „Събуди се“ по Нова тв.
По думите ѝ подобни чувства изпитвали и много от останалите служители.
„По-голямата част от хората се страхуваха от него, но и тези, които го обичаха, също се страхуваха от него“, разказа тя.
Бившата танцьорка си спомни и една особено напрегната случка зад кулисите, когато екипът бил извикан на среща с разгневения Трифонов.
„Свикаха ни горе в офиса и той беше нещо много ядосан и вече до такава степен, че дори летяха някакви вещи“, сподели Галя.
Въпреки трудните моменти Манова не крие уважението си към бившия си работодател. Според нея именно строгата дисциплина в екипа му я научила на качества, които впоследствие ѝ помогнали в професионалния живот.
„Лично мен той дори бих казала, че ме е формирал като професионалист“, категорична е тя.
Галя обясни, че в по-късните си професионални ангажименти често била определяна като „войник“ заради своята дисциплина и отговорност.
„Смятам, че всички тези качества професионални ги дължа на него“, допълни тя.
Манова коментира и решението на Слави Трифонов да влезе в политиката. Според нея този ход е променил общественото отношение към него.
Тя припомни, че по времето на телевизионната му кариера шоуменът се радвал на огромна популярност.
„Реално той беше масово обичан, без значение кой какво говореше в негово отсъствие. Сега ми се струва, че не е така“, сподели Галя.
Бившата танцьорка разкри и защо преди повече от 20 години решила да напусне екипа, въпреки че се намирала на върха на популярността си.
„Истината е, че в някакъв момент истински осъзнах, че там не мога да постигна нищо повече“, обясни тя.
Днес Галя гледа по съвсем различен начин и на образа, с който остава известна на публиката.
„Галя от Сатен“ преди я дразнело, защото искала хората да я възприемат отвъд телевизионната ѝ популярност. С годините обаче променила отношението си.
„Възприемам го като едно дете, което съм отгледала и очевидно съм отгледала добре, защото хората продължават да говорят за него“, призна Манова.
Зад усмивките на телевизионния екран обаче животът ѝ бил белязан от тежки изпитания.
Галя разказа за болезнената си борба да има второ дете, включително за две животозастрашаващи извънматочни бременности и изтощителни инвитро процедури.
Особено страшен бил моментът, когато лекар ѝ обяснил колко близо е била до фатален изход.
„Ако се беше забавила 20 минути в задръстване, можеше в момента да не можем да водим този разговор, да не си сред живите“, спомни си тя думите му.
Манова призна, че дълго време се опитвала да контролира всичко в живота си, без да осъзнава колко сериозно вреди на самата себе си.
„Толкова се облякох в тази игра, че започнах да погубвам себе си“, откровена е бившата танцьорка.
Поредното тежко изпитание дошло с проблемите с гръбначния ѝ стълб. При преглед лекарят бил изумен от състоянието му.
„Гале, това е невероятно. Това е снимка на гръбнака на 70-годишен човек“, казал ѝ специалистът.
След последвалата операция Галя започнала да преосмисля приоритетите си и отношението към живота.
„Ако ти кажа, че се преродих след тази операция и буквално, и преносно… Много беше пречистващ период за мен“, призна тя.
Днес Манова е убедена, че най-важните уроци е получила именно през трудните моменти. Вярата също заема съществено място в живота ѝ.
„Не почитам абсолютно всеки църковен празник, но в същото време говоря с Бог, вярвам и се уповавам на тази вяра“, сподели тя.
Така повече от две десетилетия след раздялата си с телевизионния екип на Слави Трифонов Галя от „Сатен“ продължава да пази спомените за онези години, но вече гледа на славата, успеха и личното щастие по съвсем различен начин.
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