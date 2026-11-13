13.11.2026 | 17:22

Гърция удари Лидл с глоба от 300 000 евро, година след санкцията от 800 000 за високи цени

Преди година местният клон на компанията отнесе глоба от 805 340 евро за нарушения на ограниченията върху надценката на продуктите

Независимият орган за надзор на пазара и защита на потребителите на Гърция наложи глоби в общ размер на 676 320 евро след проверки за нарушения на законодателството на пазара, съобщава Еthnos.gr.

Санкциите се отнасят, наред с други неща, до нарушения на законодателството за защита на потребителите, превишаване на разрешения брутен марж на печалба на пазара на месо, както и случаи на трафик на фалшифицирани продукти.

Проверките са извършени между 27 октомври и 10 ноември, като част от нарушенията в месопреработвателния сектор се отнасят до периода от 13 март до 3 април 2026 г.

Най-голямата глоба е за Lidl Гърция

Най-високата глоба е наложена на „Лидл“ Гърция (Lidl Hellas – на германската корпорация Schwarz-Gruppe, чест от която е и Kaufland България – бел. ред.) и е в размер на 300 000 евро. Санкцията е свързана с нарушения на законодателството за защита на потребителите.

Глобата от 100 000 евро, наложена на doValue Greece за нелоялни и агресивни търговски практики, попада в същата категория нарушения. Според публично оповестената информация тези практики са свързани с управлението на заеми и попадат в обхвата на законодателството за защита на потребителите.

Общо от сумата от 676 320 евро, 400 000 евро се отнасят до нарушения на законодателството за защита на потребителите.

Глоби на пазара на месо

Значителна част от санкциите се отнасят до закупуването на месо. Глобите за превишаване на разрешения брутен марж на печалба възлизат на общо 136 820 евро .

От тях на компанията BIKAS S.A. е наложена глоба в размер на 103 161 евро, а на втора компания е наложена глоба в размер на 33 659 евро . Конкретните нарушения се отнасят до периода от 13 март до 3 април 2026 г.

Санкциите за месо са свързани с превишаване на разрешения брутен марж на печалба, в рамките на контрола, извършван от Органа за спазване на законодателството на пазара.

Нарушения на пазара и фалшифицирани продукти

В допълнение към делата за защита на потребителите и пазара на месо, бяха наложени глоби в размер на 112 250 евро за нарушения на общото пазарно законодателство.

Освен това, глоби от 27 250 евро се отнасят до случаи на фалшифицирани продукти. В контекста на съответните контролни мерки за борба с незаконната търговия с фалшифицирани стоки са иззети и унищожени общо 3746 артикула.

Инспекциите са част от действията на Независимия орган за надзор на пазара и защита на потребителите за борба с нелоялните търговски практики, защита на потребителите и осигуряване на безпроблемното функциониране на пазара.

В края на септември 2025 г. „Лидл“ отнесе глоба от 805 340 евро за нарушения на ограниченията върху надценката на продуктите.

Тогава гръцката Междуведомствена служба за контрол на пазара наложи солени глоби на две големи търговски вериги. Санкциите бяха в размер на 2,2 милиона евро. Те са наложени на веригите „Лидл“ и „Склавенитис“ за нарушения, свързани с праговете на търговската надценка и спазването на етичния кодекс в търговията. „Лидл“ отнесе глоба от 805 340 евро за нарушения на ограниченията върху надценката на продуктите.