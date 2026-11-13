13.11.2026 | 11:11

И шефката на „Лидл България“ заплашва: Ще си тръгнем в един момент, няма проблем

Силно недоволстнво срещу контрола на държавата изразява и германската "Билла"

И ръководството на българския филиал на германската търговска верига „Лидл“ го удари на заплахи срещу българската държава заради проверките и санкциите на контролните органи.

Можем да бъдем слагани в ъгъла, можем да бъдем глобявани 20 пъти, ще си тръгнем в един момент – няма проблем. Това каза Милена Драгийска, изпълнителен директор на „Лидл България“ по време на форум, организиран от Сдружението за модерна търговия. В държавата са хлябът и ножът. Когато някой държавен орган е решил да се справи с някого, той винаги е успявал, коментира още тя.

От своя страна изпълнителният директор на „Билла България“ Албена Георгиева каза: „Бизнес средата не е спокойна. Не само заради последните новини, но и заради начина, по който се правят проверките от контролиращите органи в една част от бизнеса в страната. Тази огромна административна тежест изкривява нашия бизнес модел“.

Най-голямо впечатление с изказването си направи изпълнителния директор на „Кауфланд“ в България Михаил Петров. Той каза: „Стейкхолдърите, които в момента се упражняват върху „Кауфланд“ ще им кажа едно. Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям, ако той тръгне по бобслея надолу – фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз„.

„Какво означава да плашиш властта? Ние си жужим и се чудим как да правим пари и да си платим данъците, а властта обикаля с мухобойката и може да те убие по всяко време. Нашите магазини не са под наем, ние сме инвестирали 1 милиард в тях и няма как да си хванем чукалата и да се махнем от България“, допълни той.

Реакциите идват след рекордната глоба на КЗК и стотици проверки на всички държавни органи по обектите на големите търговци.