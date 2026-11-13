13.11.2026 | 11:46

Празни класни стаи и ученици на хартия: Училище със 130 ученици фантоми получава 720 000 евро (видео)

От МОН излязоха с прессъобщение, в което съобщават, че вече са започнали проверка в гимназията в село Бояново

Празни класни стаи и ученици на хартия – тази потресаваща картина засне екипът на Нова телевизия в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в ямболското село Бояново. Репортажът показва как на практика може да се имитира учебен процес, докато училището продължава да получава публично финансиране.

В учебно време сградата изглежда сякаш е в лятна ваканция. Камерата показва учители, стоящи в празни класни стаи, липсващи ученици, на които не се пишат отсъствия, и директорка, която избягва среща с телевизионния екип. По списък в училището учат 130 деца. В действителност обаче почти никой не посещава часовете. Извън училището част от учениците признават, че ходят само когато се знае, че ще има проверка. За същото свидетелстват и хора от селото, в което живеят около 500 души.

Репортерът влиза в училището, представяйки се за родител, който иска да запише детето си. Малко преди началото на часовете той заснема трима учители и шестима ученици, пристигащи с училищния автобус. За почти всички останали деца обаче не се пишат отсъствия, въпреки че не са в клас. През по-голямата част от репортажа директорката не дава убедително обяснение за ситуацията. Тя твърди, че се водят разговори с родителите, за да бъдат убедени да осигурят присъствието на децата си, но признава, че това не дава резултат.

Гимназията е получила близо 720 000 евро за издръжката си. Още толкова държавни средства са отпуснати за ремонт на общежитието. То прилича на хотел, но стои заключено, защото вътре няма ученици. Училището е получило и 90 000 евро за оборудване на модерен STEM кабинет, от който също няма кой да се възползва. Учениците освен това получават и стипендии.

Кадрите от Бояново поставят въпроси както за контрола върху посещаемостта, така и за ефективността на публичните разходи за образование. Остава неясно как държавата отчита успех в обхващането на децата, ако те присъстват в регистрите, но не и в класните стаи.

Данните на МОН, предоставени на Нова тв, показват, че през миналата учебна година в училището са регистрирани едва 6,9% отсъствия, а за настоящата година засега е отчетена 95% посещаемост. Това рязко контрастира с картината, заснета от екипа на телевизията и поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник на училището.

От МОН са коментирали пред медията, че предстоят засилени проверки в училището, включително налагане на санкции, като не се изключват и уволнения. Обещани са и проверки на самите проверяващи – например от Регионалното управление на образованието, които също би трябвало да следят дали в училището действително има учебен процес.