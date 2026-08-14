14.08.2026 | 11:42

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Жители на града настояват институциите да проверят дали е имало разрешение за заснемането на музикалния клип

Скандал се разрази във Велико Търново след заснемането на видеоклип с чалга музика и ориенталски танци под Паметника на Асеневци. Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество негативни реакции сред жители на града заради избора на едно от най-разпознаваемите исторически места в старата столица.

На видеото се виждат изпълнители, които танцуват кючек на фона на Паметника на Асеневци, докато се заснемат кадри за музикален клип. Именно използването на пространството около монумента за подобна продукция повдигна въпроси дали снимките са били съгласувани с компетентните институции.

След последвалите реакции Община Велико Търново се е самосезирала моментално по случая. От местната администрация са заявили, че за заснемането не е имало сключен договор или издадено разрешение. По информация на общината клипът е заснет с търговска цел, без необходимото съгласуване.

Предстои да бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Според общинската информация санкциите могат да бъдат сериозни – от 15 000 до 50 000 лева, в зависимост от това дали нарушителите са физически или юридически лица.

Паметникът на Асеневци е един от символите на Велико Търново и важна част от историческия облик на града. Именно затова заснемането на комерсиално съдържание без необходимото разрешение предизвика допълнително обществено недоволство.

Към момента предстои компетентните органи да установят всички обстоятелства около снимките и да определят конкретните нарушения и санкции.