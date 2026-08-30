30.08.2026 | 10:36

ГЕРБ избира ново ръководство на Национално събрание

700 делегати гласуват промени в Изпълнителната комисия

Партия ГЕРБ провежда Национално събрание тази неделя в София, на което 700 делегати от всички областни структури ще гласуват промени в състава на Изпълнителната комисия. Най-висшият партиен форум започва в 12:00 часа в зала 3 на Националния дворец на културата (НДК).

Новата смяна в ръководството

В началото на есенния политически сезон се очаква лидерът на формацията Бойко Борисов да очертае приоритетите пред партията и предизвикателствата пред държавата на фона на сложната геополитическа обстановка. Ден преди форума той направи заявка за съществени кадрови решения по време на посещение в Перник.

„На Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, посочи лидерът на партията.

Ултиматум за президентските избори

Основен акцент в дискусиите на делегатите ще бъде и стратегията за предстоящия вот за държавен глава на 25 октомври. Борисов постави десетдневен срок на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ за постигане на консенсус около обща дясна кандидатура.

По думите му формациите трябва да проявят политически разум, „за да може да се противопостави дясното на лявото“. Той отправи директно предупреждение за политическите последствия от евентуална липса на обединение вдясно.

„Ако не, това означава, че всички дружно помагат на госпожа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим“, заяви Борисов пред симпатизанти в събота.