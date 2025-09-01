01.09.2025 | 13:43

GPS и Русия: атака е довела до инцидент със самолета на Фон дер Лайен в България

Неутрализирана е била GPS навигациятa на самолета на председателя на ЕК

Самолетът на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е имал проблем с GPS навигациятa при кацането на летище Пловдив. Това съобщи „Файненшъл таймс“, като се позовава на три източника.

„В целия район около летището изчезна GPS-а,” обяснява един от източниците. След като е кръжил над летището един час, пилотът е взел решение да кацне без уредите за навигация, като използва аналогови карти. „Това безспорно е намеса“, категоричен е източникът.

Инцидентът се разследва като руска хакерска операция.

От Министерски съвет потвърдиха за инцидента. „По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане“, се казва в изявление на правителството. От МС уточняват още, че пренасочване на полета не се е наложило. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането е било предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен е изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

📍Sopot, Bulgaria, VMZ ammunition factory. Shells are produced here in large quantities. Not only for Europe’s stockpile but also for Ukraine’s defence. 1/3 of the weapons delivered to Ukraine at the start of the war came from Bulgaria. Thank you for your support to Ukraine’s… pic.twitter.com/Fj9JbcpbPv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Така нареченото GPS заглушаване и фалшифициране, което изкривява или предотвратява достъпа до сателитната навигационна система, традиционно се използва от военните и разузнавателните служби за защита на чувствителни обекти, но все по-често се използва от страни като Русия като средство за диверсии. ЕС предупреди, че нарастващото GPS заглушаване рискува да причини голяма самолетна катастрофа.

Това не е първият подобен случай със самолета на високопоставен политик. През април 2024 г. самолет на Finnair не успя да се приземи на естонското летище Тарту заради проблеми с GPS и се върна в Хелзинки. През март 2024 г. стана известен случаят с министъра на отбраната на Великобритания сигналът на чийто самолет бе заглушен, напомня gpsjam.org. Но той е само един от 46 000 случая на самолети, които се сблъскват с проблеми в навигацията над Балтийско море. Според експертите в повечето случаи вина има Русия.

От август 2023 г. до края на март 2024 г. броят на случаите на заглушване или подмяна на GPS-сигнала са увеличили от 50 до 350 седмично, пресметна The Sun. В частност за проблеми със спътниковата навигация британски екипажи от Ryanair са съобщили 2309 пъти, Wizz Air — 1368 пъти, British Airways — 82 пъти.

Въпреки че не винаги става дума за умишлени действия, GPSJAM казва: „Областите, в които значителен процент самолети съобщават за ниска точност на навигацията, обикновено съвпадат с онези области, за които е известно или се подозира заглушаване“.

Влошаването на точността на навигацията се обяснява със загуба на сигнал в американската глобална система за позициониране GPS или европейската Galileo или използване на лъжлив сигнал, който излъчва самолетът, от който излиза, че е на различно място от действителното. Източник от авиационния отрасъл казва пред The Sun: „Руснаците пращат подправена ниформация. Това е много опасно“.

По думите на Джек Уотлинг, военен експерт от Кралския обединен институт за изследвания в отбраната, руските военни отдавна „заглушават GPS като враждебен акт, насочен през границите на страните от НАТО.“

Само преди няколко месеца – на 7 февруари т.г., мистериозен дрон си правеше каквото поиска на летището в София, като и при него имаше съмнения за хакване и провокация. Инцидентът тогава предизвика сериозно безпокойство и заради него бяха забавени шест полета. По правило големи дронове като използвания в този случай са тип военни и служат за шпионаж и за наблюдение.

Тогава беше обяснено, че над летище София е навлязъл голям дрон тип „Крило“. който тежи около 30 кг., с около 1,5 м дължина на крилата, не се продава масово и се изискват специални умения за неговото управление. Още по-притеснително бе, че дронът е застанал на полосата за кацане на самолетите и след като те са пренасочени, и той се е преместил. Дронът може да бъде управляван на разстояние до 40 километра.

Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков допусна по онова време, че той е бил хакнат. „В повечето дронове, в софтуера им е заложено летището като забранена зона. Този дрон явно е хакнат или е произведен тук, пипнат е софтуерът, така че да минава навсякъде, включително и през цялото летище“, коментира експертът.