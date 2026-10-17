17.10.2026 | 10:37

Грък убил доцента на метрото

83-годишният учен Андрей Атанасов издъхнал от кръвозагуба след побоя

Г рък е заподозрян за зверския побой, след който издъхна 83-годишния доц. Андрей Атанасов на спирка на метрото в София. Жестокото нападение стана на метроспирка „Жолио Кюри“ в асансьора. Извършителят е избягал извън България и е обявен за издирване, съобщи в. „Телеграф“.

Лично

Мотивът за жестокото престъпление е дълбоко личен. Доц. Атанасов се познавал от години с младия грък. Отношенията между двамата обаче се влошили и те се скарали, което озлобило чужденеца. Той решил да извърши нападението без да отлага. Причаквал доцента, който дълги години работел в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, два дни, обявиха източниците ни от силовото министерство.

Камери засекли как още щом видял възрастния учен, нападателят се нахвърлил върху него и започнал да го бие още преди да стигнат асансьора. Довършил бруталния побой вътре. Смята се, че е използвал тъп предмет, тъй като травмите по главата на доц. Атанасов говорели за това. Причината за смъртта му обаче е голяма кръвозагуба.

Хора видели какво става и подали сигнал на тел. 112, но вече било късно. На място медиците откарали доц. Атанасов в кома в болница, след което той издъхнал. Камери Камерите засекли как гръка избягал с кола взета под наем. Той напуснал страната ни и се издирва. В момента на побоя бил прикрит с шапка с козирка, вдигната яка, а на някои кадри от предишните два дни бил заснет и с медицинска маска, за да не се вижда лицето му. Издирването му тече на пълни обороти, а престъплението разплака цяла България с жестокостта.