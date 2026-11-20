20.11.2026 | 8:52

Група момчета са блудствали с 15-годишно момиче в София

Вижте лицата на тези гаменчета, които са дрогирали и завлекли две момичета на 13 и 15 в апартамент, насилвали ги в продължение на часове и накрая пуснали клиповете на плачещите, насилвани момичета в Телеграм

Столичната полиция се самосезира след публикувани клипове на група момчета, част от тях непълнолетни, за блудство и сексуални гаври с 15-годишно момиче.

Шокиращото съдържание е разпространявано в чат приложение, както и в социални мрежи като „Тик Ток“.

След посещение на детска дискотека в София в началото на месеца група от десетина момчета и две момичета се събрали на домашно парти в апартамент в столичен квартал. Там една от девойките станала жертва на сексуално посегателство.

Близки до участниците разказаха пред bTV, че на събирането е имало алкохол, а по думите им е възможно да са били употребени и наркотици. Според техните твърдения момичето е било в нетрезво състояние още след дискотеката.

От разпространените записи се вижда, че с момичето е било извършено тежко посегателство, а участниците не са показали разкаяние за случилото се, разказват запознати със случая.

„Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче. Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме й психолог, така че работим, но идеята е това дете да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително. Най-вероятно това е целта – да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, да се придобие популярност сред хората, които са го публикували“, каза пред БНТ гл. инсп. Попов.

Материалите са докладвани на прокуратурата и по случая е образувано досъдебно производство.

Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят състоянието на момичето по време на посегателството. За случая е уведомена и Държавната агенция за закрила на детето.

Коментар

Вижте лицата на тези гаменчета

Хубаво е всички да видят лицата на тези гаменчета, които са дрогирали и завлекли две момичета на 13 и 15 в апартамент, насилвали ги в продължение на часове и накрая пуснали клиповете на плачещите, насилвани момичета в Телеграм.

И не, няма да им скрия лицата, защото били непълнолетни. Хубаво е да им видите лицата, не за да ги запомните, а за да се запознаете с антропологията им. Тя е абсолютно една и съща – антропологията на гетото. От гетото в Бронкс, през това в Париж, та до София – гетото произвежда абсолютно един и същ типаж млади момчета. И не, въобще не визирам „циганското гето“.

В България под „гето“ погрешно разбираме циганска махала. „Гетото“ е нещо съвсем различно, то е градски феномен, субкултура, вид паралелно общество. Гетоизацията, това са хазартът, наркотиците, насилието, гонките, проституцията, културните жанрове покрай всичко това и накрая една грамадна доза позьорщина отгоре. Гетоизацията ражда един и същ типаж гаменчета, които у нас наричаме „локали“, а във всяка страна имат свое име.

Но винаги са продукт на едно основно нещо – свободата и отказа от така нареченото „дисциплинарно общество“ на 19-ти и 20-ти век. Свободата в училище едно такова гаменче да разбере изключително бързо, че може да си прави, каквото си поиска с учителите и те дори не могат да му звъртят един шамар. Тук забележка, там двойчица, но нищо особено. Със сигурност не тоягата, с която учителите са налагали подобни гаменчета в Царство България, и абсолютно никой не е гъквал в час.

Свободата да се разхождате на групички по „Витошка“ и да безчинствате и тормозите хората по начин, по който това е напълно невъзможно по централната улица на Пекин, например, защото китайската полиция ще ви прибере и смели на 5-тата минута.

Свободата да си безотговорен родител на такива деца, самият ти хазартно-зависима отрепка или пораснал гамен, и никой да не може да ти каже копче за това как си гледаш децата, понеже, нали, са си твои. А у нас „никой няма право да ми се бърка в семейството“.

И не, няма да оправим гетоизацията със „социално-емоционалното учене“ на емпатия и прочее глупости от НПО-лелки. Ако това действаше, то в страни като Швеция и Холандия гетата само щяха да намаляват, вместо да се увеличават стремглаво. Гетоизацията следва да се третира като рак за обществото – и да се подлага на тежка и болезнена химиотерапия чрез дисциплина. Чрез сила.

Да се забрани хазарта, да се размажат дилърите, да се прибират веднага в РПУ-та и „превъзпитават“ групичките от локали по моловете, да се върне дисциплината в училище, ако ще дори чрез пълно развръзване на ръцете на училите. Както е било и в Кайзерова Германия, и във Фердинандова България, скъпи родители, и тъкмо поради това подобни гамени и банди от изнасилвачи по улиците тогава са били абсолютно нечувани.

Но това бяха консервативни, „дисциплинарни“ общества, каквито днес биха били заклеймени за „авторитарни“, а мерките и порядките им – за „средновековни“. Е, аз предочитам да живея в „авторитарно, средновековно“ общество без масови изнасилвачи, отколкото в това, в което бавно, но сигурно се превръщаме.

Кристиян Шкварек