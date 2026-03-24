24.03.2026 | 16:08

Гунчева: Вие сте страшни балъци, Коце се е разбрал с Лора, всичко беше театро!

Костадинов лъже - не доктор по история, а по етнология

Бившата депутатка от „Възраждане“ Елена Гунчева – Гривова хвърли истинска бомба с твърдението, че някога любимият й лидер Костадин Костадинов сам е изфабрикувал скандала с водещата на Нова телевията Лора Крумова, за да си вдига рейтинга. Според устатата юристка историческата драма е била предварително режисирана, а палещите се по темата са пълни балъци.

„По случая с Лорчето и Копейкин: лично съм била свидетел как пиарката се обажда на всяка една медия, в която ще има интервю вожда, за да договори въпросите и какво точно ще се казва. Без значение коя медия. И те нямат право да излизат извън тези въпроси.

Въпрос на уговорки. При повечето политици е така. Та сценката с графа и Левски съм сигурна на сто процента, че е с написан ясен сценарий. Ама вие си вярвайте, никой не ви пречи, най-вече здравият разум.“

Елена Гунчева напусна „Възраждане“ не поради идеологически различия, а защото отказваше да се починява на правилата на Костадин Костадинов, който между другото лъже, че е доктор по история от ВТУ.