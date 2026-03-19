19.03.2026 | 14:29

Гюнер Тахир: Пеевски няма да се задържи много начело на ДПС

Резултатът на ДПС-НН ще бъде малко по-нисък от този на предишните избори, а АПС няма да влязат в парламента

Този път мюсюлманската общност ще гласува по съвест, защото има по-голям избор. Партиите ги уважиха, макар и символично, в някои листи. Това мнение изрази пред БНР Гюнер Тахир, председател на НДПС и бивш функционер на ДПС.

Доскоро, когато ДПС беше единно, от 36 депутати 12 бяха с български имена, а в другите парламентарни групи нямаше нито един турчин, напомни той.

„От миналата година, след протестите, тенденцията се обърна и онзи страх, най-вече в редиците на ДПС-НН, се разсея в определена степен“, смята Тахир. По думите му, страхът е по-малък в по-големите населени места, а в селата все още „го има този натиск“.

Резултатът на ДПС-НН ще бъде малко по-нисък от този на предишните избори, а АПС няма да влязат в парламента, прогнозира Гюнер Тахир.

В техни силни навремето региони нямат силни водачи на листи, затова пращат от други региони, обясни той. Според него това, че няма човек, който да иска да води листата, е „показателно какви гласове могат да очакват“ от даден регион.

Самият Пеевски няма да се задържи много начело на ДПС, а след като няма фигура, която да раздава порции, след Доган ще си отиде и Пеевски, направи предположение Тахир.

Нещата в тази общност ще се нормализират, когато ДПС на Доган веднъж не влезе в Народното събрание. След това хората или ще решат да се разпръснат в леви, десни и центристки партии, или ще искат да имат „своя автентична организация“, различна от проекта на Доган и проекта на Пеевски, коментира бившият член на ДПС в предаването „12+3“.

Това, че оставиха Турция с 20 секции извън консулствата, доведе до обяви за организирани безплатни пътувания до България. Ще има голям наплив през границата за изборите. Събират заявки, разказа още Тахир.

Той очерта и вероятната картина в парламента след изборите: коалицията на Румен Радев първа със 75-90 депутати, втори ще са ГЕРБ, но с отстъпление – с 50 и няколко депутати, трети ще са ПП-ДБ, а четвърта – ДПС-НН.

Ако влязат само 5 партии, Радев и ПП-ДБ ще имат нужда от „Възраждане“. Ако обаче влезе БСП, няма да има нужда от „Възраждане“, посочи председателят на НДПС.

Чуйте интервюто ТУК