Най-голямата хостинг компания в България – SuperHosting.bg, е станала жертва на кибератака. Това първо стана ясно от имейл, изпратен до нейните клиенти, а след това от фирмата излязоха и с разяснения по случая в социалните платформи.

В България има повече от 200 000 сайта, които разчитат на Superhosting, за да работят, което прави вчерашната хакерска атака доста сериозен удар.

Уязвимостта е свързана с информацията в клиентските профили: име, имейл адрес, телефонен номер и данни за фактуриране (адрес, ЕГН/ЕИК и име на контактно лице). От компанията заявиха, че хостинг услугите не са засегнати, а паролите са били съхранявани в хеширан вид, като няма индикации за изтичане на данни на клиенти. Въпреки това, като превантивна мярка пароли на потребители са били нулирани.

„Веднага предприехме нужните мерки с колегите ни експерти от групата team.blue. Подменихме всички системни пароли и ключове за достъп и засилихме наблюдението на инфраструктурата. Екипът ни по сигурността работи 24/7. Откритата нередност е отстранена – написаха в социалните мрежи от SuperHosting. – По законов ред уведомихме КЗЛД и CERT Bulgaria, с които сме в комуникация и активно сътрудничество. Като стандартна превантивна мярка нулирахме и паролите за клиентските акаунти. Всички наши клиенти получиха имейл с информация какво се е случило и какви са следващите стъпки за тях.“

От компанията изтъкват, че работят по европейските стандарти за защита на данните, които поставят прозрачността и бързата реакция над всичко останало.